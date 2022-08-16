AMD перенесла вихід процесорів Ryzen 7000 на 2 тижні пізніше (на день анонсу чипів Intel Raptor Lake), а їхня ціна буде на 13% вищою, ніж у попередників

Як повідомляють обізнані джерела, компанія AMD переглянула терміни виходу настільних процесорів серії Ryzen 7000, що базуються на архітектурі Zen 4.

Очікується, що цю лінійку буде анонсовано 29 серпня під час проведення заходу Gamescom, і незабаром після цього можуть з’явитись огляди пристроїв. Але поява процесорів у продажу перенесена з 15 вересня на 27 вересня 2022 року. Цього дня проходитиме захід Intel Innovation, на якому, як очікується, синя команда анонсує власні процесори Core 13 покоління із кодовою назвою Raptor Lake.

Цікаво виглядає пояснення причин перенесення термінів виходу процесорів AMD Ryzen 7000. Це зроблено нібито для того, щоб під час анонсу процесорів Raptor Lake компанія Intel не могла порівнювати їхню продуктивність з результатами Ryzen 7000. Річ у тому, що Intel може порівнювати анонсовані чипи тільки з конкуруючими продуктами AMD, які зараз вже доступні на ринку.

Також з’явилися перші відомості про ціну процесорів AMD Ryzen 7000, які приходять на зміну серії Ryzen 5000. Цю інформацію опублікував на своєму сайті роздрібний торговець PC Canada. Він вказав ціни для моделей Ryzen 7 7600X, 7700X, 7900X і 7950X, і вони виявилися приблизно на 13% вищими у порівнянні з моделями попереднього покоління. Після конвертації канадських доларів у долари США ціни виглядають так:

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Ryzen 7 7600X – $340 (+13% у порівнянні з ціною Ryzen 7 5600X на момент виходу – $299);

Ryzen 7 7700X – $494 (+65% у порівнянні з ціною Ryzen 7 5700X, який вийшов пізніше за основну лінійку – $299);

Ryzen 9 7900X – $625 (+13% у порівнянні з ціною Ryzen 9 5900X на момент виходу – $549);

Ryzen 9 7950X – $906 (+13% у порівнянні з ціною Ryzen 9 5950X на момент виходу – $799).

За винятком моделі Ryzen 7 5700X, у всіх випадках приріст ціни становить 13%. Однак у цій стартовій лінійці немає моделі Ryzen 7 7800X. Якщо ж порівнювати ціни Ryzen 7 7700X та Ryzen 7 5800X, то приріст складе 10%.

Нові ціни слід розглядати у контексті інфляції, яка склала у Канаді 8,1% станом на червень 2022 року. З коригуванням на інфляцію фактичне підвищення середніх роздрібних цін на процесори серії AMD Ryzen 7000 складе близько 5%.

Джерело: techpowerup 1, 2, videocardz