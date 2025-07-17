AMD представила чип Ryzen AI 5 330 для доступних ноутбуків

Чип Ryzen AI 300 / AMD

Несподівано, учора, на офіційному сайті AMD з’явився новий процесор сімейства Krackan Point. Ryzen AI 5 330 за технічними характеристиками зайняв місце найпростішого рішення лінійки.

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Оперує чип усього чотирма різнорідними CPU-ядрами з підтримкою SMT. Лише одне із них високопродуктивне (Zen 5), а інші три – енергоефективні (Zen 5c). Максимальний буст першого типу ядер може підійматись позначки у 4,5 ГГц, другого до 3,4 ГГц. Базова ж частота обох типів ядер становить 2 ГГц. Процесор має 4 МБ кешу L2 та 8 МБ L3. TDP заявлено в діапазоні 15-28 Вт (28 Вт за замовчуванням).

Вбудована графіка Radeon 820M отримала найпростішу конфігурацію. Доступно усього 2 графічних ядра на архітектурі RDNA 3.5 із частотою до 2,8 ГГц. Що ж до NPU, то він тут повноцінний, з максимально заявленою продуктивністю у 50 TOPS, як і у старших моделей.

Заявлені ТТХ виглядають аж надто спрощеними. Для порівняння, у на одну сходинку старшої моделі, Ryzen AI 5 340, вже 6 фізичних ядер (по формулі 3+3), до 300 МГц вищі частоти та кешу L2 більше на 50%, а L3 на всі 100%. Також його AMD Radeon 840M потужніша у два рази, завдяки 4 графічним ядрам.

Скоріш за все, новинка має замінити застаріли бюджетні чипи Mendocino (7000-на лінійка) на архітектурі Zen 2 / RDNA 2, які найчастіше використовуються у легких та компактних пристроях.

Джерело: Videocardz