AMD Ryzen 9 9950X встановив світовий рекорд продуктивності 16-ядерного процесора

Поки недоступний AMD Ryzen 9 9950X побив світовий рекорд у Cinebench R23 — 55 327 балів багатоядерної продуктивності для 16 ядер.

Ordinary Uncle Tony з китайського ресурсу Bilibili продемонстрував досягнення на рідкому азоті на живому заході, який отримав назву China Joy. Попередній найкращий результат Cinebench R23 (16 ядер) становив 50 843, його професіоналом у розгоні Safedisk із використанням Ryzen 9 7950X.

Тоні запитав своїх шанувальників, чи думають вони, що новий флагман Zen 5 може побити поточний світовий рекорд Cinebench R23 для 16-ядерних процесорів — що й підтвердилося. Втім, рекорд може бути перевищений конкурентною командою HWBot.

Під час першої записаної спроби можна бачити екран з тактовою частотою 5,0 ГГц та результат Cinebench R23 42 689 балів. Потім Тоні досягнув 6,0 ГГц з 51 204 балами, що вже було краще актуального світового рекорду. Далі AMD Ryzen 9 9950X розігнали до 6,5 ГГц і камера зафіксувала оцінку 55 327.

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Офіційна базова та підвищена частота Ryzen 9 9950X становлять 4,3 ГГц та 5,7 ГГц. Раніше чип вже був розігнаний до 6,0 ГГц. Завдяки додатковим 300 МГц спостерігалося значне підвищення продуктивності на 27% порівняно зі стандартними значеннями.

Здається, майбутні процесори Ryzen 9000 з архітектурою AMD Zen 5 здаються цікавими, але доведеться ще трохи зачекати на них через затримку релізу.

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Джерело: Tom`s Hardware

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