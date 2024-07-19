AMD готує недорогі процесори Athlon / Ryzen 3 для платформи AM5

За неофіційними даними, AMD працює над дешевшими процесорами для AM5. Вони коштуватимуть близько $100, але будуть технологічно відрізнятися не у кращу сторону.

Наразі найдешевшим процесором AMD Ryzen 7000 є 6-ядерний Ryzen 5 7500F, який продається виключно на деяких ринках за ціною близько $119, що робить його дешевшим, ніж Ryzen 5 7600, які офіційно є найдешевшими — близько $170.

Згідно з повідомленням Bits and Chips, AMD планує перевести деякі моделі початкового рівня Ryzen 7000 (імовірно 7500F/7600) на 7-нм техпроцес TSMC. Наразі обчислювальні ядра цих процесорів виготовляються за технологією 5 нм. Даунгрейд дозволить AMD заощадити кошти та запропонувати дешевші чипи.Разом з випуском нових процесорів серії Ryzen 9000 AMD, ймовірно, випустить один або два процесори Athlon / Ryzen 3, які можуть бути цими 7-нм чипами.

Intel незабаром також може опинитися в подібній ситуації, коли майбутня платформа LGA-1851 не матиме бюджетних моделей на момент запуску. Згодом це зміниться з можливим оновленням лінійки Meteor Lake. Однак обидві компанії, схоже, зосереджують зусилля на підтримці своїх старих платформ. Intel планує представити серію Bartlett Lake-S для сокета LGA-1700.

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Джерело: VideoCardz

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