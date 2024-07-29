AMD відклала запуск Ryzen 9000 через помилку в одній цифрі

AMD оголосила, що відкладає випуск процесорів Ryzen 9000 більш ніж на тиждень. Можливо, це збіг, але причиною могла стати друкарська помилка у назвах чипів.

У мережі опублікували фото процесора AMD Ryzen 7 9700X, очевидно помилково позначеного як Ryzen 9 9700X на корпусі. Журналісти Tom`s Hardware підтвердили неправильне маркування процесорів, а також дізналися про існування у роздрібних продавців Ryzen 5 9600X, також помилково позначених як Ryzen 9.

Хоча офіційно це не підтверджено, але подібна помилка могла привести до відтермінування продажу процесорів AMD Ryzen 9000. AMD повідомила, що відкликала всі Ryzen 9000, які вона поставила роздрібним торговцям та виробникам комп’ютерів у всьому світі, але не назвала конкретної причини. Компанія каже, що поверне процесори продавцям після «повторної перевірки».

Раніше в офіційній заяві AMD писала: «Ми виявили проблему з процесом тестування пакетів продуктів для процесорів серії Ryzen 9000, яка може призвести до надходження на ринок невеликої кількості виробів, які не відповідають нашим стандартам якості». Тож, можливо, помилкове маркування не було єдиною проблемою.

Представник AMD каже, що компанія поки не може додати більше інформації, ніж у попередньому оголошенні. Відкриття про маркування з’явилося на вихідних, тому пізніше можуть з’явитися додаткові дані.

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Початково AMD запланувала випуск процесорів Ryzen 7 9700X і Ryzen 5 9600X на 31 липня, але тепер вони вийдуть 8 серпня. Справжні ж Ryzen 9 9950X і Ryzen 9 9900X мають з’явитися 15 серпня.

Джерело: Tom`s Hardware

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