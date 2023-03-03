AMD Threadripper 7000 (Storm Peak) очікуються у вересні — нове покоління HEDT-процесорів на Zen 4 наростить число ядер до 96

Процесори AMD Ryzen 7000 Storm Peak на архітектурі Zen 4 успадковують лінійку Threadripper минулих поколінь. Вони можуть мати понад 64 ядер. Оскільки процесори створені на базі EPYC (Genoa), теоретично можливий навіть вихід 96-ядерного чипа, якщо AMD визнає це дійсно необхідним. Процесори Storm Peak мають конкурувати з Intel Sapphire Rapids.

Флагманський процесор Intel Sapphire Rapids W3400, випущений минулого місяця, має 56 ядер, тому продуктивність 64-ядерного Storm Peak, ймовірно, буде достатньо, щоб конкурувати. Нова архітектура забезпечує як більшу ефективність та продуктивність, а й перехід на більш сучасну платформу.

Оновлення CPU-Z 2.05 від 01 березня додало підтримку:

Платформи Intel Xeon Sapphire Rapids

Платформи AMD Storm Peak

Процесори Zhaoxin KX-6000G/4

Одним із найбільш значних змін у серії Ryzen 7000 є перехід на пам’ять DDR5. Новий тип пам’яті забезпечить вищу швидкість передачі даних та нижчу енергоспоживання порівняно з пам’яттю DDR4. Серія Ryzen 7000 також отримала підтримку PCIe 5.0, що забезпечує більшу швидкість передачі між CPU та іншими компонентами системи.

За чутками, AMD може піти шляхом Intel, випустивши дві серії нових Threadripper: HEDT (високопродуктивні рішення для користувацьких ПК) і WS (для робочих станцій). Перша підтримуватиме розгін, але буде обмежена чотириканальною пам’яттю DDR5, тоді як платформа WS отримає підтримку восьмиканальної пам’яті та подвоїть кількість ліній PCIe до 128. Вихід AMD Storm Peak очікується у вересні цього року.

Джерело: VideoCardz