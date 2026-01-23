Новини Крипто 23.01.2026 comment views icon

Анонсовано першій у світі аніме-серіал про трейдинг

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Анонсовано першій у світі аніме-серіал про трейдинг
Візуал аніме / Picture: Anitrendz.com

У мережі з’явився трейлер FX Fighter Kurumi‑chan — першого аніме-серіалу про торгівлю на фінансових та крипторинках. Стрічка офіційно отримала телевізійну адаптацію і вийде у цьому році. Проєкт базується на популярній манзі з елементами психологічної драми та реалій трейдингу.

Майбутній серіалі вже зібрав онлайн‑інтерес трейдерів та криптоентузіастів після публікації першого тизер‑трейлера та візуалів. Мангa FX Senshi Kurumi‑chan створена автором Demunyan та ілюстратором Daisuki Tansan. Вона публікується з лютого 2021 року в журналі Monthly Comic Flapper від Kadokawa Media Factory і складається з восьми томів станом на весну 2025‑го, а дев’ятий том вийде 22 січня 2026 року.

Події серіалу розгортаються навколо Курумі Фукуги, студентки університету, яка вступає у світ торгівлі на валютному ринку (FX/Forex), щоб повернути 20 мільйонів ієн, які її покійна мати втратила внаслідок невдалих спекуляцій. Головна героїня вірить, що зможе легко повернути ці гроші, але швидко стикається з реальністю жорсткого ринку, де графіки можуть змінюватися миттєво, а емоційний тиск та непередбачувані “без‑реалізовані збитки” загрожують зривом планів трейдера.

Анонсовано першій у світі аніме-серіал про трейдинг
Picture: Anitrendz.net

Над анімацією працює студія Passione. Режисером проєкту став Юкі Огава (працював над Mieruko‑chan та Miru Tights). Перші сцени трейлера показують, як героїня уважно стежить за торговою платформою, спочатку з оптимізмом на зростанні котирувань, а далі — у момент ринкового падіння, що миттєво знищує її прибутки. Такий підхід підкреслює емоційну напругу та ризикову природу торгівлі з високим кредитним плечем — ключову тему серіалу.

Формат FX Fighter Kurumi‑chan відрізняється від схожих: це не типовий фінансовий або технічний гайд, а історія про психологічний тиск і наслідки трейдингу, де коливання графіків стають символом внутрішнього стану героїні, а прибутки й збитки — питанням життя та смерті в розумінні персонажа. Для аудиторії криптовалютних сайтів цей проєкт цікавий тим, що економічні ринки, ризики і поведінка криптовалютних трейдерів стають центральною темою в масовій культурі — подібно до сприйняття волатильності криптовалют через меми і трейдерські дискусії.

У жанрі є схожі роботи, які теж торкаються фінансових тем. Наприклад, аніме C: The Money of Soul and Possibility Control досліджує кризу реальних та фінансових ринків в алегоричному форматі (але з елементами фантастики), інші манга/візуальні романи, де головні герої занурюються у торгівлю акціями, криптовалютами або фінансові ігри, хоча вони рідше отримують анімаційні адаптації. Вихід FX Fighter Kurumi‑chan в аніме виглядає як поява нового, вузькоспеціалізованого сюжету про фінанси і ризик, що може резонувати з аудиторією трейдерів і криптоентузіастів.

Джерело: Anitrendz.com

Популярні новини

arrow left
arrow right
Невідомий криптохакер спокійно відмиває Ethereum зі скомпрометованого гаманця після зламу на $27 млн
Хешрейт біткоїна впав на рекордні 4%: розбіг прогнозів на рік коливається від $78 500 до $200 000
Дорогу молодим: криптовалютна біржа Binance запускає платформу Junior для дітей 6-17 років
У користувачів Trust Wallet викрали близько $7 млн через помилку у розширенні браузера
Криптотрейдер втратив $50 млн у USDT через атаку “отруєння адреси” та запропонував винагороду $1 млн за повернення
Binance завершує рік з рекордними $7 трлн спотових і $25 трлн ф’ючерсних обсягів та платить $5 млн за розкриття шахраїв
У соцмережах почали “поховання” Solana з падінням до $5: гучний судовий процес став приводом для паніки
Акаунт лідера опозиції Венесуели зламали, щоб просувати шахрайський токен: повідомлення набрало понад 190 000 глядачів
Криптовалютна біржа Toobit проводить кампанію-гру Christmas Trading Showdown з призовим фондом 1 млн USDT
Чи буде біткоїн по $3? Аналітики обговорили наслідки гіпотетичного зламу гаманців Сатоші Накамото
Netflix анонсував фільм про втрачений пароль до криптовалютного гаманця з $35 млн на основі реальної історії
Криптовалютну біржу Upbit зламали: вкрадено понад $38 млн, активи заблоковано
Кількість тримачів стейблкоїнів у світі вперше перевищила 200 мільйонів
Найстаріший майнінг-пул Bitcoin відзначає 15-річчя: він видобув біткоїнів на $115 млрд і збільшив потужність хешрейту у 255 млрд разів
ФБР обіцяє $5 млн винагороди за айтівців із КНДР, які викрали $900 тис. у криптовалютах
Видобуто 95% біткоїнів, складність досягла максимуму: найбільші та найстаріші компанії йдуть із майнінгу в ШІ
Luxor закуповує GPU, щоб підтримати перехід біткоїн-майнерів в сферу ШІ
Coinbase оприлюднила список найбільш перспективних крипто-напрямків у 2026 році
Хакери вкотре зламали BNB Chain: з платіжної системи GANA Payment викрадено понад $3,1 млн, токен впав на 90%
Токен криптовалютної біржі з українським корінням WhiteBIT включили до індексу S&P Dow Jones
Біткоїн розпочав рік стабільно: аналітики обережно кажуть про старт бичачого ринку
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати