Анонсовано першій у світі аніме-серіал про трейдинг

Візуал аніме / Picture: Anitrendz.com

У мережі з’явився трейлер FX Fighter Kurumi‑chan — першого аніме-серіалу про торгівлю на фінансових та крипторинках. Стрічка офіційно отримала телевізійну адаптацію і вийде у цьому році. Проєкт базується на популярній манзі з елементами психологічної драми та реалій трейдингу.

Майбутній серіалі вже зібрав онлайн‑інтерес трейдерів та криптоентузіастів після публікації першого тизер‑трейлера та візуалів. Мангa FX Senshi Kurumi‑chan створена автором Demunyan та ілюстратором Daisuki Tansan. Вона публікується з лютого 2021 року в журналі Monthly Comic Flapper від Kadokawa Media Factory і складається з восьми томів станом на весну 2025‑го, а дев’ятий том вийде 22 січня 2026 року.

Події серіалу розгортаються навколо Курумі Фукуги, студентки університету, яка вступає у світ торгівлі на валютному ринку (FX/Forex), щоб повернути 20 мільйонів ієн, які її покійна мати втратила внаслідок невдалих спекуляцій. Головна героїня вірить, що зможе легко повернути ці гроші, але швидко стикається з реальністю жорсткого ринку, де графіки можуть змінюватися миттєво, а емоційний тиск та непередбачувані “без‑реалізовані збитки” загрожують зривом планів трейдера.

Над анімацією працює студія Passione. Режисером проєкту став Юкі Огава (працював над Mieruko‑chan та Miru Tights). Перші сцени трейлера показують, як героїня уважно стежить за торговою платформою, спочатку з оптимізмом на зростанні котирувань, а далі — у момент ринкового падіння, що миттєво знищує її прибутки. Такий підхід підкреслює емоційну напругу та ризикову природу торгівлі з високим кредитним плечем — ключову тему серіалу.

Формат FX Fighter Kurumi‑chan відрізняється від схожих: це не типовий фінансовий або технічний гайд, а історія про психологічний тиск і наслідки трейдингу, де коливання графіків стають символом внутрішнього стану героїні, а прибутки й збитки — питанням життя та смерті в розумінні персонажа. Для аудиторії криптовалютних сайтів цей проєкт цікавий тим, що економічні ринки, ризики і поведінка криптовалютних трейдерів стають центральною темою в масовій культурі — подібно до сприйняття волатильності криптовалют через меми і трейдерські дискусії.

У жанрі є схожі роботи, які теж торкаються фінансових тем. Наприклад, аніме C: The Money of Soul and Possibility Control досліджує кризу реальних та фінансових ринків в алегоричному форматі (але з елементами фантастики), інші манга/візуальні романи, де головні герої занурюються у торгівлю акціями, криптовалютами або фінансові ігри, хоча вони рідше отримують анімаційні адаптації. Вихід FX Fighter Kurumi‑chan в аніме виглядає як поява нового, вузькоспеціалізованого сюжету про фінанси і ризик, що може резонувати з аудиторією трейдерів і криптоентузіастів.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Anitrendz.com