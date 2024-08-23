Apple дозволить замінити на iPhone програми дзвінків, повідомлень, клавіатури тощо — поки тільки у ЄС

Незабаром Apple дозволить користувачам Apple iPhone та iPad у Європейському Союзі вибирати програми за замовчуванням для телефонних дзвінків, обміну повідомленнями, клавіатури, менеджерів паролів тощо.

Згідно з повідомленням для розробників, ці параметри будуть доступні пізніше цього року в новому розділі «Програми за замовчанням» у налаштуваннях.

Навесні наступного Apple також дозволить користувачам встановлювати за замовчанням програми навігації, перекладу та фільтрації спаму. Разом з цими, користувачам Apple iPhone в ЄС додадуть можливість видаляти застосунки App Store, Повідомлення, Камера, Фотографії та Safari. Єдині програми, які Apple не дозволить користувачам видаляти, це Налаштування та Телефон.

Деякі невеликі зміни відбудуться на екрані вибору браузера, який з’являється, коли користувач вперше відкриває Safari на iPhone. Буде дозволено встановлювати альтернативні браузери, такі як Firefox, Chrome або DuckDuckGo.

Після надходження оновлення Apple вимагатиме від усіх користувачів із ЄС, для яких Safari встановлено за замовчуванням, прокрутити весь список браузерів, доступних для встановлення за замовчанням, перш ніж вибрати варіант. Розробники перелічених браузерів отримають доступ до додаткових даних про продуктивність цього екрана вибору.

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Apple вже дозволяє користувачам в ЄС змінювати браузер за замовчанням та програму електронної пошти. Компанія також почала відкривати iPhone для магазинів застосунків сторонніх розробників, а минулого тижня на платформі відкрився Epic Games Store.

Джерела: Apple, The Verge

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