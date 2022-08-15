Apple хотіла співпрацювати з Facebook, щоб отримувати частину її доходів від реклами – The Wall Street Journal

Facebook і Apple ворогують уже протягом кількох років. Під час проведення заходу WWDC 2020 компанія Apple оголосила, що iOS вимагатиме від застосунків отримувати дозвіл у користувачів на відстеження реклами між додатками.

Такий підхід дуже засмутив компанію Facebook, яка очікувала на нестабільність доходів через ці зміни. Компанія протягом кількох місяців виступала проти планів Apple, але ця функція була випущена в iOS 14.5 у квітні 2021 року. Однак за даними The Wall Street Journal, до того, як все це сталося, Facebook та Apple працювали над угодою про партнерство та поділ доходів. Відповідні переговори проходили у період з 2016 до 2018 року.

Зазначається, що Apple та Facebook розглядали можливість запуску сервісу підписки на версію платформи без реклами. А оскільки Apple бере собі частину доходів від покупок у застосунках, включаючи підписки, це могло бути справді дуже прибутковою угодою для компанії з Купертіно.

Ще одна домовленість, яка обговорювалася і в кінцевому підсумку стала предметом розбіжностей, полягала в тому, що Apple хотіла отримувати частку і від «публікацій, що просуваються». Йдеться про оплату за розміщення повідомлення перед ширшою аудиторією. Facebook вже давно вважає пости, що просуваються, частиною свого рекламного портфоліо. Малий бізнес часто використовують публікації, що просуваються, щоб охопити більше людей. Apple заявила, що такі просування слід розглядати як покупки в застосунку, з яких потрібно стягувати комісію в розмірі 30%. Своєю чергою, Facebook наполягала, що це були рекламні продукти, на які не поширюється сфера застосування комісійних Apple.

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За даними Insider Intelligence, з моменту впровадження змін у відстеженні у 2021 році 37% користувачів iPhone дозволили компаніям відстежувати свою активність у застосунках. З того часу, як зміна набула чинності, зростання доходів Facebook (тепер Meta) значно скоротилося, а минулого кварталу Meta повідомила про перше зниження доходів в історії компанії.

Джерело: Engadget