Apple iPad Pro M5 розпакований і протестований до релізу — це знов зробили росіяни

Андрій Русанов

Apple iPad Pro з чипом M5 розпакований і протестований до релізу — це знов зробили росіяни

Ланцюжок постачання Apple знов “зламався” на росіянах, котрі отримали iPad Pro з чипом M5. Минулого разу це відбулося з 14″ MacBook Pro M4, що свідчить про тривожну тенденцію.

Коробка Apple iPad Pro схожа на пакування попередньої версії, з тим самим зображенням зверху, проте напис вказує на 13″ iPad Pro з 256 ГБ накопичувачем даних, 12 ГБ оперативної пам’яті (проти 8 ГБ в iPad Pro M4) та абсолютно новим процесором M5, як і планшет, досі не анонсованим та відсутнім наразі у будь-якому пристрої. Як і пакування, сам iPad Pro демонструє мінімальні зміни у дизайні порівняно з попереднім поколінням.

Apple iPad Pro M5 розпакований і протестований до релізу — це знов зробили росіяни

Корпус iPad Pro M5 алюмінієвий, як і в найновіших Apple iPhone 17 Pro. Чи буде він так само швидко збирати подряпини — покаже лише час. Крім планшета, у коробці знайдений кабель живлення та передавання даних, а також не надто швидкий зарядний пристрій на 20 Вт. Оглядач натякнув на ціну €2000, але невідомо, спирається ця заява на якісь дані, чи просто приблизна оцінка.

На планшеті встановлена iOS 26: після увімкнення вона привіталася китайською, що говорить про походження витоку. iPad без проблем активувався та одразу підтягнув добірку програм, обов’язкових для встановлення в росії. Дані в ОС свідчать, що пристрій був виготовлений у серпні 2025 року.

Apple iPad Pro M5 розпакований і протестований до релізу — це знов зробили росіяни

Новий iPad практично неможливо відрізнити візуально від iPad Pro M4, котрий поклали поряд — окрім відсутнього напису iPad та решти інформації на тильній стороні. Можливо, це якийсь попередній зразок, але Apple прибрала написи й найновіших iPhone. До новинки ідеально підійшла обкладинка від попередника, ймовірно, сумісними будуть й інші аксесуари.

За даними Geekbench 6 новий процесор формально відрізняється лише збільшеним кешем L2 (6 МБ замість 4 МБ, кількість ядер та частота однакові), але в тесті демонструє помітний приріст продуктивності. Найбільшу різницю можна помітити в бенчмарку Geekbench 6 Metal, де новий чип M4 продемонстрував понад 30% покращення порівняно з M4. Тест AnTuTu показав більш скромні результати: 8% приріст, більшість якого дала пам’ять, а CPU раптово виявився навіть повільнішим.

  • Geekbench 6, одноядерний тест: iPad Pro M5 набрав 4133 бали, проти 3748 в iPad Pro M4, +10,27%
  • Geekbench 6, багатоядерний тест: iPad Pro M5 — 15 437, iPad Pro M4 — 13 324, +15,86%
  • Geekbench 6 Metal (графіка): iPad Pro M5 — 74 568, iPad Pro M4 — 55 702, +33,87%
  • AnTuTu: iPad Pro M5 — 3 137 936, iPad Pro M4 — 2 897 765, +8,29%
Apple iPad Pro M5 розпакований і протестований до релізу — це знов зробили росіяниApple iPad Pro M5 розпакований і протестований до релізу — це знов зробили росіяниApple iPad Pro M5 розпакований і протестований до релізу — це знов зробили росіяни

Вихід відео свідчить про швидкий реліз планшета, як це сталося минулого разу, коли росіяни “злили” MacBook Pro M4. Оригінальне відео можна переглянути за посиланням, але для тих, хто не бажає цього робити, ми виклали усю конкретну інформацію з нього. У підсумку можна сказати про +10-15% продуктивності та приріст на третину в іграх, в котрі грають далеко не всі. Більший прогрес очікується в чипах Apple M5 Pro, Max та Ultra.

