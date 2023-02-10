Apple MacBook та Chromebook на ARM зайняли 9,8% ринку ПК, до 2025 року частка ARM зросте до 25% за рахунок пристроїв на Windows – Counterpoint

Постачання ПК у 2022 році скоротилися порівняно з попередніми, як очікується, знизяться ще більше у 2023 році. При цьому, за даними Counterpoint Research, продаж ноутбуків на базі процесорів ARM зріс, їх очікує подальше зростання. Серед ноутбуків на ARM домінує компанія Apple з часткою 90%. Оскільки MediaTek і Qualcomm представлять наступного року свої новітні ARM-системи для портативних комп’ютерів з Windows, частка таких процесорів зросте і, за прогнозами, досягне 25% ноутбуків до 2027 року.

Counterpoint Research прогнозує, що ноутбуки на базі ARM викликатимуть порівняно стійкий попит у найближчі квартали, завдяки успіху MacBook, зменшенню розриву у продуктивності з процесорами x86 та потужній підтримці екосистеми.

У той час як ринок традиційних ПК скоротився на 28,1% у четвертому кварталі 2022 року, постачання комп’ютерів Apple скоротилися лише на 2,1%. Постачання MacBook склало 9,8% від загального обсягу.

З огляду на увагу Apple до ноутбуків, а також стійкий попит на Chromebook на базі ARM, 13% мобільних ПК, проданих торік, використали SoC на базі ARM. За прогнозами аналітиків, цього року частка ноутбуків з Arm усередині зросте до 15%.

Але хоча успіх Apple з її комп’ютерами Mac на базі ARM незаперечний, більшість людей використовують ПК з Windows, тому як тільки такі компанії, як MediaTek і Qualcomm, представлять свої нові SoC на базі ARM для Windows у 2024 році, міграція мобільних комп’ютерів на Arm із процесорів x86 прискориться. В результаті частка ноутбуків на базі Arm зросте до 21% вже 2025 року, а потім до 25% 2027 року, прогнозує Counterpoint.

Справді, Qualcomm покладає великі надії на свої SoC Snapdragon з ядрами загального призначення Qryon від Nuvia. Ці процесори зараз тестуються OEM-виробниками ПК, і компанія заявляє, що вони мають намір використовувати ці чипи для ноутбуків, призначених як для звичайних, так і для корпоративних користувачів.

У той час як Apple, MediaTek і Qualcomm продовжуватимуть розвивати продуктивність та можливості своїх SoC на базі ARM у найближчі роки, AMD та Intel також не збираються стояти на місці. Intel заявляє, що орієнтовані на ноутбуки однокристальні системи Lunar Lake з багатошаровим дизайном і новою мікроархітектурою забезпечать чипам компанії лідерство по продуктивності на ват

Джерело: Tom’s Hardware