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Lunar Lake — нова архітектура для майбутніх мобільних процесорів Intel із споживанням до 15 Вт

Lunar Lake — нова архітектура для майбутніх мобільних процесорів Intel із споживанням до 15 Вт

Мішель Джонстон Хольтхаус, EVG та генеральний директор Intel із клієнтських обчислень підтвердила, що архітектуру Lunar Lake призначено для створення енергоефективних мобільних процесорів зі споживанням не більше 15 Вт. Компанія повинна розкрити більш детальну інформацію пізніше цього місяця.

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Мишель Джонстон Хольтхаус Intel Lunar Lake

Офіційно підтверджено, що Lunar Lake використовуватиме технологію пакування Foveros, засновану на техпроцес Intel 18A. Intel поки не говорить про дату випуску процесорів, за винятком згадки про те, що платформа стане доступною у 2024 або пізніше, після виходу Arrow Lake.

Джонстон Хольтхаус підтвердила, що Lunar Lake буде абсолютно новою архітектурою, створеною з нуля. Вона орієнтована на мобільні пристрої, причому енергоефективність є найважливішим аспектом.

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Intel Lunar Lake отримає модернізовані блоки CPU, GPU та VPU з нижчим енергоспоживанням. Продукти Lunar Lake повинні працювати від батареї протягом дня без шкоди для продуктивності.

Intel Lunar Lake

Графіку в чіпах Lunar Lake виводитиме нове ядро ​​Xe2-LPG. Розподілена та масштабована архітектура дасть Intel свободу вибору логічних блоків для кожної моделі процесора. Компонування, що масштабується, буде охоплювати безліч архітектур, спільно використовувати блоки IP і охоплювати різні сегменти продуктивності. Цей принцип буде застосований і до архітектур Meteor і Arrow Lake.

Intel поділиться додатковою інформацією про Lunar Lake 26 січня, у день розкриття фінансової інформації компанії за четвертий квартал 2022 року.

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Джерело: VideoCardz


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