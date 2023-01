Lunar Lake — нова архітектура для майбутніх мобільних процесорів Intel із споживанням до 15 Вт

Мішель Джонстон Хольтхаус, EVG та генеральний директор Intel із клієнтських обчислень підтвердила, що архітектуру Lunar Lake призначено для створення енергоефективних мобільних процесорів зі споживанням не більше 15 Вт. Компанія повинна розкрити більш детальну інформацію пізніше цього місяця.

Офіційно підтверджено, що Lunar Lake використовуватиме технологію пакування Foveros, засновану на техпроцес Intel 18A. Intel поки не говорить про дату випуску процесорів, за винятком згадки про те, що платформа стане доступною у 2024 або пізніше, після виходу Arrow Lake.

Джонстон Хольтхаус підтвердила, що Lunar Lake буде абсолютно новою архітектурою, створеною з нуля. Вона орієнтована на мобільні пристрої, причому енергоефективність є найважливішим аспектом.

From @Intel @MJHolthaus : Lunar Lake is a fresh ground-up design and CPU uArch, built with perf/watt in mind for mobile devices. More info at the financial disclosure on 26th

