Новини Пристрої 21.12.2023 о 12:57 comment views icon

Apple не змогла зупинити заборону на продаж Apple Watch Series 9 і Ultra 2 в США

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Юрій Орос

Автор новин

Apple не змогла зупинити заборону на продаж Apple Watch Series 9 і Ultra 2 в США

Apple програла спробу відтермінувати заборону на продаж годинників Apple Watch Series 9 та Apple Watch Ultra 2. Комісія з міжнародної торгівлі США (International Trade Commission, ITC) відхилила клопотання компанії про призупинення заборони на час очікування апеляції.

Apple оголосила про свої плани прибрати Watch Series 9 і Ultra 2 з полиць магазинів у відповідь на жовтневе рішення Комісії, згідно з яким датчики SpO2, які використовуються в годинниках, порушують патенти виробника медичного обладнання Masimo.

Apple припинить продаж Apple Watch Series 9 та Apple Watch Ultra 2 в США за рішенням ITC

Останній день, коли можна придбати Watch Series 9 і Ultra 2 в магазинах Apple — 24 грудня, буде ще офіційна заборона на імпорт від 26 грудня. Apple вже вивчає способи, як обійти заборону, в тому числі шляхом внесення змін у програмне забезпечення.

З причин, викладених у Висновку Комісії, опублікованому одночасно з цим документом, Комісія вирішила відхилити клопотання Apple про призупинення дії приписів про усунення недоліків до розгляду апеляції та/або у світлі потенційного закриття уряду.

— заява International Trade Commission.

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Заборона діє лише в США, а сторонні ритейлери, такі як Best Buy, як і раніше зможуть продавати ці годинники, поки не закінчаться їхні запаси. У Apple ще є шанс скасувати це рішення, якщо президент Джо Байден накладе на нього вето. Проте це малоймовірно, передає The Verge.

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