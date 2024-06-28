Apple Pay помилково списує кошти з користувачів без жодних покупок – доходить до десятків платежів та до $1500 втрат

Кілька користувачів в Угорщині повідомили, що сервіс Apple Pay працює зі збоями, стягуючи оплати в тисячі доларів без жодних покупок. Схоже, проблема залишається актуальною для широкого кола клієнтів Apple Pay.

Один з користувачів Apple Pay виявив списання зі свого рахунку на суму майже $1500 через 74 транзакції.Це не поодинока проблема. Інші користувачі з Угорщини також повідомляють про безпідставні списання невеликих сум. Але в сукупності втрати можуть бути досить суттєвими. Ця проблема проявляється серед клієнтів більшості банків в Угорщині.

Деякі понесені витрати, можливо, були спричинені раніше скасованими підписками. Сума, знята з облікового запису користувача, відповідає попереднім транзакціям. Однак це стосується не всіх випадків і не пояснює десятків списань коштів. Користувачі почали видаляти свої картки з Apple Pay, щоб уникнути помилкових транзакцій в сервісі.

Постраждалі користувачі спрямовували запити до своїх банків, вимагаючи допомоги та вирішення питання щодо втрачених грошей. Банки повідомили, що проблема лежить на стороні Apple, і компанія потенційно знає про це та працює над її вирішенням.

OTP Bank в Угорщині заявив, що з карток у різних банках було здійснено «масове, невиправдане дебетування», і ситуація все ще аналізується щодо того, що спричинило проблему. Водночас заява на сайті Райффайзен Банку стверджує, що Apple знає про проблему та працює над її вирішенням.

Схоже, це проблема на стороні сервера. Для її усунення не знадобиться встановлення оновлення на iPhone або інші пристрої.

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Джерело: wccftech

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