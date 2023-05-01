Apple переробляє інтерфейс watchOS, зосереджуючись на віджетах — Марк Гурман

Як повідомляє Марк Гурман із Bloomberg, Apple працює над значним оновленням операційної системи watchOS. Нібито компанія переробляє інтерфейс Apple Watch, щоб зробити віджети «центральною частиною» взаємодії з годинником.

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За словами Гурмана, Apple повертає в інтерфейс елементи системи Glances, яка була частиною оригінальної watchOS. При цьому компанія запозичує стиль віджетів, які Apple представила разом з iOS 14. Новий інтерфейс «нагадуватиме» циферблат Siri, який компанія представила у watchOS 4 у 2017 році. Однак інтерфейс функціонуватиме як накладення для будь-якого циферблата, який захоче використовувати користувач.

«Це також схоже на стеки віджетів», – додає Гурман, посилаючись на функцію iOS, яка дозволяє прокручувати віджети, які користувач розмістив один над одним.

Водночас Apple тестує оновлення функцій фізичних кнопок Apple Watch. Завдяки редизайну інтерфейсу натискання на Digital Crown може запустити новий вид віджетів операційної системи, а не головний екран, як це відбувається у watchOS 9.

Гурман припускає, що Apple спочатку планує зробити новий інтерфейс необов’язковим. Це дозволить уникнути роздратування користувачів, які звикли до існуючої версії. Ймовірно, новація буде анонсована на заході WWDC 2023, який проходитиме приблизно через місяць.

Джерело: Engadget