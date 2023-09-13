Apple припиняє випуск iPhone 13 mini – діагональ менше ніж 6” зараз лише в iPhone SE

Після релізу iPhone 15 Apple припинила виробництво iPhone 13 mini, останнього флагманського iPhone з діагоналлю менш як 6”. Apple випустила лише два покоління ‌iPhone‌ mini (5,4”) – 12 та 13‌. Перший з них не виробляється від моменту виходу Apple iPhone 14.

Apple продовжує продавати ‌iPhone 13‌ та ‌iPhone 14‌ як недорогу альтернативу альтернативою ‌iPhone 15‌. Модель iPhone 12 також було знято з виробництва та замінено на ‌iPhone 13‌, вартість якого впала. Повна лінійка iPhone, які досі виробляються:

iPhone SE – $429

iPhone 13 – $599

iPhone 14 – $699

iPhone 15 – $799

iPhone 15 Plus – $899

iPhone 15 Pro – $999

iPhone 15 Pro Max – $1199

Попри завершення виробництва, iPhone 13‌ mini та ‌iPhone 12‌ продаватимуться у магазині Apple та у сторонніх дистриб’юторів до вичерпання їхнього запасу.

Джерело: MacRumors