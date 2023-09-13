Новини Пристрої 13.09.2023 о 08:00

Apple припиняє випуск iPhone 13 mini – діагональ менше ніж 6” зараз лише в iPhone SE

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Apple припиняє випуск iPhone 13 mini – діагональ менше ніж 6” зараз лише в iPhone SE

Після релізу iPhone 15 Apple припинила виробництво iPhone 13 mini, останнього флагманського iPhone з діагоналлю менш як 6”. Apple випустила лише два покоління ‌iPhone‌ mini (5,4”) – 12 та 13‌. Перший з них не виробляється від моменту виходу Apple iPhone 14.

iPhone 13 mini

Apple продовжує продавати ‌iPhone 13‌ та ‌iPhone 14‌ як недорогу альтернативу альтернативою ‌iPhone 15‌. Модель iPhone 12 також було знято з виробництва та замінено на ‌iPhone 13‌, вартість якого впала. Повна лінійка iPhone, які досі виробляються:

  • iPhone SE – $429
  • iPhone 13 – $599
  • iPhone 14 – $699
  • iPhone 15 – $799
  • iPhone 15 Plus – $899
  • iPhone 15 Pro – $999
  • iPhone 15 Pro Max – $1199

Попри завершення виробництва, iPhone 13‌ mini та ‌iPhone 12‌ продаватимуться у магазині Apple та у сторонніх дистриб’юторів до вичерпання їхнього запасу.

Apple показала чотири iPhone 15 з USB-C (у Pro — титанова рамка!), Apple Watch Series 9 та Watch Ultra 2 — головне з презентації

Джерело: MacRumors

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