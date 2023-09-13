Новини Пристрої 13.09.2023 о 13:21

Apple припинила продаж MagSafe Duo та MagSafe Battery Pack – одразу після презентації iPhone 15 з USB-C

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Оригінальні зарядні пристрої видалили з Apple Store одразу після учорашньої презентації iPhone 15.

Акумулятор ‌MagSafe Battery Pack‌, випущений у 2021 році, коштував $99 і кріпився магнітом до задньої панелі iPhone, забезпечуючи години автономної роботи. Водночас MagSafe Duo, випущений у грудні 2020 за ціною $129, виглядав як складний зарядний килимок, оснащений зарядним пристроєм MagSafe та магнітною зарядною шайбою Apple Watch.

Apple припинила продаж MagSafe Duo та MagSafe Battery Pack – одразу після презентації iPhone 15 з USB-C
MagSafe Battery Pack

Причина припинення виробництва та продажу цих аксесуарів досить очевидна: вони були призначені для iPhone, які мали порти Lightning для живлення. І хоча Apple могла б замінити їх версіями USB-C, виробник натомість вирішив повністю припинити їх продаж (хоча вони все ще доступні через Amazon).

MagSafe Duo
MagSafe Duo

MagSafe Duo критикували за показ меншої швидкості заряджання для Apple Watch та проблеми із розташуванням з більшими смартфонами Pro Max. Водночас пристрій був зручним у подорожах — він компактно складався та використовував для живлення той самий порт, що і ваш телефон. Щодо MagSafe Battery Pack, то вона навіть не могла забезпечити повний заряд, а лише в основному підтримувала роботу телефона.

Apple припиняє випуск iPhone 13 mini – діагональ менше ніж 6” зараз лише в iPhone SE

Джерело: The Verge, 9to5mac, Macrumors

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Дописи
Lenovo Thinkpad Х220 – космічний імператор або «ласкаво просимо в секту»!
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Назар Яворський

mr.Karter

Дописи
Як я обійшов захист iCloud на iPhone 7
https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g *** https://secure.gravatar.com/avatar/73d80523fe5d9c94bbef97498d0028a1?s=96&d=mm&r=g *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

kirill

автор

Дописи
Аварійне джерело живлення на всі випадки життя – FlashFish P60
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp

Єгор Ді

автор

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати