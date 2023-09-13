Apple припинила продаж MagSafe Duo та MagSafe Battery Pack – одразу після презентації iPhone 15 з USB-C

Оригінальні зарядні пристрої видалили з Apple Store одразу після учорашньої презентації iPhone 15.

Акумулятор ‌MagSafe Battery Pack‌, випущений у 2021 році, коштував $99 і кріпився магнітом до задньої панелі iPhone, забезпечуючи години автономної роботи. Водночас MagSafe Duo, випущений у грудні 2020 за ціною $129, виглядав як складний зарядний килимок, оснащений зарядним пристроєм MagSafe та магнітною зарядною шайбою Apple Watch.

Причина припинення виробництва та продажу цих аксесуарів досить очевидна: вони були призначені для iPhone, які мали порти Lightning для живлення. І хоча Apple могла б замінити їх версіями USB-C, виробник натомість вирішив повністю припинити їх продаж (хоча вони все ще доступні через Amazon).

MagSafe Duo критикували за показ меншої швидкості заряджання для Apple Watch та проблеми із розташуванням з більшими смартфонами Pro Max. Водночас пристрій був зручним у подорожах — він компактно складався та використовував для живлення той самий порт, що і ваш телефон. Щодо MagSafe Battery Pack, то вона навіть не могла забезпечити повний заряд, а лише в основному підтримувала роботу телефона.

Джерело: The Verge, 9to5mac, Macrumors