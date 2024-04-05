Apple звільняє 600 інженерів після скасування автомобільного проєкту — найбільше скорочення з часів пандемії

Кілька тижнів тому Apple скасувала свій давній проєкт зі створення безпілотного електромобіля, а нині оголосила про скорочення 614 працівників — згідно з документами, наданими Департаменту розвитку зайнятості Каліфорнії (хоча Марк Гурман зазначає, що фактична цифра може бути значно вищою).

CNBC пише, що співробітникам повідомили про звільнення 28 березня — однак зміни набудуть чинності з 27 травня. Це найбільше скорочення з часів пандемії для Apple — виробник iPhone на той час ріс повільніше за інші технологічні компанії, тож не вдавався до великих звільнень у післяковідний період.

У повідомленні про скорочення Apple не згадує конкретні проєкти, до яких були залучені звільнені працівники — однак відомо, що вони працювали поза межами штаб-квартири компанії, в менших офісах-супутниках, які займалися секретними ініціативами, як-от проєктом зі створення електромобіля.

За даними San Francisco Chronicle, Apple скоротила посади керівників механічних цехів, інженерів апаратного забезпечення та інженерів-конструкторів.

Днями Марк Гурман з Bloomberg повідомив, що Apple взялася за нові секретні проєкти — і, ймовірно, розробляє домашнього робота та пристрій з розумним дисплеєм.

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