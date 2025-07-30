Новини Ігри 30.07.2025 comment views icon

Assassin’s Creed Shadows отримала патч 1.0.7 — золоті катани, New Game+ та прокачка до 80 рівня

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Assassin’s Creed Shadows отримала патч 1.0.7 — золоті катани, New Game+ та прокачка до 80 рівня
Assassin's Creed Shadows / Ubisoft

Ubisoft випустила патч 1.0.7 для Assassin’s Creed Shadows. Його головна фішка — режим New Game+ та збільшений максимальний рівень.

Оновлення стало частиною планів студії на 2025-й рік, які включають і майбутнє DLC з новим регіоном. Але поки що розповідаємо про 1.0.7 — у ньому додано режим NG+, що дозволить з бонусами знову пройти Shadows. Гравець зможе зберегти всі навички, спорядження, союзників і прогрес у сховищі з першого проходження. Плюс до всього цього Ubisoft додала легендарну зброю та розширила систему знань.

New Game+ відкривається після завершення історій усіх трьох героїв — Наое, Яске та Дзюнджіро. Коли основний сюжет буде закрито, режим з’явиться через меню памʼяті в Анімусі. За повне проходження NG+ видають дві нові легендарні катани: позолочену довгу та золоту. У кожної — своє гравіювання з унікальними бонусами. Разом із ними гравець отримає трофеї «Шепіт золота» та «Золото дракона».

Наступна новинка: максимальний рівень персонажа тепер не 60-й, а 80-й. Вороги відповідно сильніші, хитріші й уважніші. Паралельно система знань отримала ще два рівні — 9 і 10. Завдяки цьому можна розблоковувати нові здібності, пасивні навчки та бойові прийоми. Окремо розробники прокачали дерева умінь Наое й Ясуке. Додано нові вузли та по 10 додаткових рівнів до всіх їхніх пасивок. Кузню теж можна апгрейдити, але тепер до 4-го рівня, що дозволить покращувати спорядження до нового максимуму.

Також зʼявилися нові досягнення:

  • «Насолоджуйтесь поїздкою»: дотягніться до 80 рівня;
  • «Невидимі зірки»: відкрийте 10 рівень знань;
  • «Варто очікування»: отримаєте обидві золоті катани, пройшовши New Game+.

І ще трохи дрібних, але корисних змін. Торгівля стала вигіднішою — ціни на покупки нижчі, за продаж дають більше. Також зі зламаних речей і фінальних скринь буде падати більше ресурсів. Ubisoft підтягнула ефективність окремих навичок — наприклад, «Радіальний ефект» тепер дає не 25%, а 50% базової шкоди. Ще союзники мають більше здоровʼя, а роніни — чотири смужки HP замість трьох. 

Попередній патч для Shadows додав сюжетний квест, прибирав оленів з дороги та виправив купу фіксів. Також одним з перших оновлень стала заборона трощити храми, що пояснюється скандалом в Японії, який розгорівся задовго до релізу.

Джерело: Ubisoft

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