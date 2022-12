«Світ Дикого Заходу» незабаром залишить каталог HBO Max

Майже місяць тому канал HBO скасував подальше знімання колись популярного серіалу «Світ Дикого Заходу». Але на цьому погані новини для шанувальників серіалу не закінчуються. Стало відомо, що «Світ Дикого Заходу» незабаром повністю зникне з каталогу стрімінгового сервісу HBO Max.

Наразі немає точних даних про терміни видалення серіалу з каталогу. Проте відомо, що під ніж пустять одразу кілька проєктів, включаючи серіали «Особисте життя» та «Неймовірні». Крім того, авторка серіалу «Хроніки пампушки» Клаудія Форестьєрі написала в Twitter, що минулі вихідні будуть останніми для її шоу на HBO Max. Поки що всі ці серіали ще доступні в каталозі сервісу, але, ймовірно, зникнуть з нього протягом цього тижня.

**Regardless of this unceremonious end, I’m still IMMENSELY grateful to have had the rare privilege of creating a series inspired by my own journey and to represent Dominicans and my beautiful immigrant-filled hometown of Miami…

— Claudia Forestieri (@PlanetClaudia) December 9, 2022