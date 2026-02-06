Фільм "28 років по тому: Храм кісток" зняли з прокату через відсутність глядачів

Кадр з фільму "28 років по тому: Храм кісток"

Другий фільм у трилогії “28 років по тому” не знайшов свого глядача: через падіння касових зборів його зняли з прокату достроково.





Згідно з Collider, покази скасували у близько 1500 кінотеатрах США, а за вихідні він додав всього $1,6 млн. Сиквел, написаний Алексом Гарландом та знятий Ніа Дакостою, обійшовся у $63 млн і заробив на цей час всього $53 млн по всьому світу.

Що цікаво, “28 років по тому: Храм кісток” отримав схвальні відгуки критиків і має найвищий рейтинг Rotten Tomatoes серед усіх фільмів франшизи — 93%. Для порівняння: оригінальний “28 днів по тому” 2002 року з Кілліаном Мерфі мав 87%, а торішня перша частина “28 років по тому” за режисури Денні Бойла — 88%.





“Храм кісток” — це другий з трилогії фільмів “28 років по тому”. Елфі Вільямс повторює роль Спайка зі стрічки 2025 року та подорожує постапокаліптичною Британією, аж поки його не захоплює садистський культ на чолі з диваком у спортивному костюмі на ім’я сер Джиммі Крістал (Джек О’Коннелл). Сценарій Гарланда ще до релізу отримав захоплені відгуки, як і гра Рейфа Файнза, що повторив роль доктора Келсона. Утім для касового успіху цього виявилось недостатньо.

Третій фільм все ще в планах, однак фани переймаються, що невтішні заробітки змусять Sony відмовитись від проєкту. Глядачі нарікають, що у другий вікенд прийти до кінотеатрів завадила погода. Однак, заради справедливості, інші трансляції не мали настільки великих проблем.

“Наступний фільм обов’язково вийде, є занадто великий потенціал у тому, щоб продати Кілліана Мерфі у головній ролі у “справжньому” продовженні фільму “28 днів по тому”, — написав один з фанів.

Дійсно, саме Мерфі мав отримати ключову роль у завершенні трилогії. Давні шанувальники настільки чекали його повернення, що вбачали його ще в першому трейлері “28 років по тому”, сплутавши з актором, якому відвели роль зомбі.