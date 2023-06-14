«‎Аватар» та «‎Зоряні війни» відкладаються – Disney змінила графік виходу майбутніх фільмів через страйки сценаристів

Більшість фільмів Disney – відкладені, однак деякі вийдуть в кінотеатрах дещо раніше.

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«‎Зоряні війни» з Дейзі Рідлі, які мали вийти у грудні 2025-го, перенесені на 26 травня 2026 року, а другий фільм, як не дивно, дебютує того ж року, 18 грудня.

Після величезного касового успіху фільму «‎Аватар: Шлях води» Джеймсу Кемерону знадобиться трохи більше часу, щоб завершити сагу: «Аватар 3» вийде 19 грудня 2025 року, «Аватар 4» переноситься на 21 грудня 2029 року, а «Аватар 5» — до грудня 2031 року. Якщо припустити, що подальших затримок не буде, то останній фільм про мешканців Пандори вийде на екрани лише через 22 роки після оригіналу (між іншим, перший та другий «Аватари» вийшли з перервою у 13 років).

Основна маса майбутніх фільмів Marvel також отримала оновлений графік виходу:

«Капітан Америка: Чудовий новий світ» – 26 серпня 2024 року;

«Громовержці» – 20 грудня 2024 року;

«‎Блейд» – 14 лютого 2025 рік;

«Фантастична четвірка‎» – 2 травня 2025 року;

«Месники: Династія Канґа‎» – 1 травня 2026 року;

«‎Месники: Таємні війни» – 7 травня 2027 року.

Водночас «Дедпул 3» з’явиться в кінотеатрах раніше – замість 8 листопада 2024 року, його випустять 3 травня 2024 року, а «Моана‎» дебютує 27 червня 2025 року. Для фільму Феде Альвареса «‎Чужий» також визначили дату – 16 серпня 2024 року.

Причина змін – страйки сценаристів, які розпочались ще на початку травня. Раніше через це на паузу поставили виробництво п’ятого та завершального сезону шоу братів Даффер «Дивні Дива» та серіал «Межовий лицар» (приквел «Гри престолів‎»).

Джерело: Variety