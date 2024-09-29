Автори серіалу «Володар перснів» розповіли про трюк для уникнення темряви у нічних сценах

Нічні сцени — одна з проблем сучасного кіно та телебачення: іноді в них нічого не видно. Автори серіалу «Володар перснів: персні влади» розповіли, як вдалося уникнути цього.

Режисерка Шарлотта Брендстрьом розповідає про підготовку знімання епічної битви за Ерегіон. Сцени були вивірені до найменших деталей.

«Ми працювали з нашим неймовірним дизайнером-постановником, про якого недостатньо згадували, Крістіаном Мілстедом. У нього були плани та проєкти для цього, ми знали, як мав виглядати Eregion. Ми створили багато мініатюр, щоб ми могли фактично в моєму офісі обговорювати, коли ми читаємо сценарій, обговорюємо бій і переміщуємо маленькі фігурки та дивимося, де вони стоять. А потім потроху він ожив, і Алекс стежив, щоб знімальний майданчик був у правильному напрямку для сонця, наскільки це було можливо».

Масштаб Ерегіону, як під час мирних сцен, так і його знищення, вимагав відчуття простору навіть за межами того, що було зафіксовано на екрані. Знімальна група проводила безліч логістичної роботи та переміщень з обладнанням. Потрібно було врахувати багато моментів, у тому числі навіть екологічні — захист птахів, берегів річки тощо.

«Для нас було важливо створити цікаві моменти з персонажів, тому що екшн не може бути цікавим, якщо він не орієнтований на персонажів. Це передбачало розбиття його на маленькі шматочки. Тому що, коли ви читаєте це на сторінці, це, звичайно, може стати приголомшливим. Ви читаєте лише один рядок сценарію, а це насправді десятки кадрів та три дні фільмування», — каже Брендстрьом про кульмінацію битви.

Проте всі ці зусилля будуть марними, якщо аудиторія не побачить нічого у темряві. Більша частина облоги Ерегіону відбувається вночі, коли війська Елронда намагаються протриматися до світанку в очікуванні прибуття підтримки від гномів.

«Все починається з розуміння точки огляду персонажів і того, де буде камера, а також напрямку, у якому вони повинні рухатися. Ми маємо це зробити, щоб дати глядачам знати, де вони знаходяться відносно один одного — це перша наша мета», — розповідає про нічні знімання оператор Алекс Дізенхоф.

Але команда «Володар перснів: персні влади» мала дуже простий інструмент, щоб зберегти все видимим. Під час штурму війська Адара підпалили більшу частину Ерегіону:

«З погляду освітлення ми мали перевагу в тому, що [орки] бомбили місто вогняними кулями. Тож було багато вогню, багато справжнього вогню, але ми також могли використовувати це як інструмент. Якщо мені потрібно було трохи більше світла на актора, я завжди міг просто сказати відділу спецефектів: «Гей, ви можете розпалити вогонь там, за шість футів?». І вони могли! У нас були справді великі верхні ліхтарі, які створювали атмосферу місячного світла. Але здебільшого це було досягнуто світлом вогнищ, яке дозволило нам зберегти все темним, похмурим, жорстким, але зрештою щоб можна було побачити, що відбувається», — продовжив Дізенхоф.

Шарлотта Брендстрьом іноді просила запалити смолоскипи тільки тому, що їй самій не було видно, що вона робить. Тож темряві та освітлення у кадрі здаються справжніми, і ми тепер знаємо, чому орки використовували так багато вогню.

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Джерело: Gizmodo