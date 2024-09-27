У серіалі «Володар перснів» між Ґаладріель та Елрондом сталося дещо дивне та емоційне

У сьомому епізоді серіалу «Володар перснів: персні влади» між двома з головних персонажів сталася дуже контроверсійна сцена. Джон Р. Р. Толкін здивувався б.

В цій серії Ґаладріель знаходиться у полоні в Адара. Коли Елронд приходить на переговори, він підходить до ув’язненої Ґаладріель, щоб попрощатися. Ельф вдає, що збирається лишити все як є та дозволити їй померти. Дивно, але Елронд нахиляється та цілує Ґаладріель — Толкін про подібне не згадував. Річ у тому, що у майбутньому Елронд має одружитися з донькою Ґаладріель.

У Третій епосі Елронд одружується з Келебріан, дочкою Ґаладріель та Келеборна, якого можна побачити у трилогії Пітера Джексона «Володар перснів». В Елронда та Келебріан народжуються сини Елладан та Ельрохір, а ще через 111 років — донька Арвен. Келебріан спіткала сумна доля, але це вже надто великий спойлер до творів Толкіна.

Втім, Елронд скористався поцілунком, щоб передати Ґаладріель шпильку, яку вона використовує, щоб втекти. Схоже ніяких прихованих романтичних почуттів тут немає, але момент все одно дивує. Акторка Морвед Кларк висловилася про це:

«Він безперечно сміливіший, ніж вона очікувала. Вона трохи шокована».

Трохи шоковані й шанувальники, які бурхливо коментують сцену. Втім, коли глядачі усвідомлюють, що насправді сталося, емоції трохи спадають. Та й сам поцілунок актори зробили мінімально пристрасним.

«Я був у люті близько двох хвилин, а потім зрозумів, що трапилося. І тепер у мене все добре», — пише один з шанувальників Толкіна.

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«Я знаю, до чого вони йшли, але це все одно мав би бути поцілунок у голову».

«Гаряче, але я не так сильно ненавиджу це, як я думав. Елронд просить її пробачення заздалегідь, вони не по-справжньому цілуються в губи, Ґаладріель після цього виглядає здивованою».

У серіалі «Володар перснів» багато моментів, які не відповідають книгам. З одного боку стосунки Елронда та Ґаладріель не передбачують такого моменту, з іншого якась подібна сцена напрошується, щоб емоційно втягнути глядачів, і автори серіалу цим скористалися.

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Джерело: GamesRadar