Багаті і нещасні: працівники NVIDIA працюють в «потогінці» 12-15 годин на день та не встигають витрачати мільйони

З 2019 року акції NVIDIA зросли на 3776% (завдяки зокрема продажам основного чипа, необхідного для роботи систем штучного інтелекту), а чимало працівників розбагатіли, але все ще стикаються зі стресом на роботі.
10 анонімних працівників, з якими поспілкувався Bloomberg, сказали виданню, що зовсім не мають часу на подорожі та інші розваги через велику зайнятість, яка виникає в тому числі через хаотичну структуру роботи. Один менеджер в компанії може мати десятки прямих підпорядкованих співробітників, і замість того, щоб скорочувати штат, гендиректор Дженсен Хуанг вважає за краще «катувати персонал для досягнення висот».
«Так і повинно бути», — говорив Хуанг про свій вимогливий стиль управління в нещодавньому інтерв’ю «60 Minutes». «Якщо ви хочете робити надзвичайні речі, це не повинно бути легко».
Один з ексфахівців технічної підтримки корпоративних клієнтів NVIDIA розказав, що мав працювати 7 днів на тиждень — часто до першої чи другої години ночі (тоді як колеги нібито працювали ще більше). Він описав навколишнє середовище як «потогінку», однак додав, що не спішив іти з компанії через велику зарплатню.
Інша жінка з відділу маркетингу, яка звільнилась з NVIDIA у 2022 році, сказала, що на день відвідувала 7-10 зустрічей за участі понад 30 людей — і атмосфера часто супроводжувалась «криком та бійками». Так само, як і попередній співрозмовник, вона терпіла усе це через можливість ще більше розбагатіти.
У 2023 році компанію залишили 5,3% співробітників, однак рівень відтоку кадрів знизився до 2,7% як тільки оцінка NVIDIA перевищила $1 трлн. Тих, хто намагався працювати у розслабленому режимі нещадно критикувати, кажуть співрозмовники видання, і напряму скаржились Хуангу.
Цікаво, що «ветерани» компанії не поспішають йти на пенсію, попри те, що заробили достатньо грошей — ймовірно, вони чекають чергового гранту на акції, припускають анонімні працівники. Нагадаємо, що у NVIDIA передбачений спеціальний план придбання акцій для співробітників, саме завдяки якому дехто з персоналу оформив собі мільйонні статки.
Колишній інженер NVIDIA додав, що у 2023-2024 розбагатіли співробітники практично усіх рівнів стажу і регулярно чув у розмовах, як його колеги розмірковували про придбання нового будинку, переглядаючи сайт рієлторської компанії Zillow.
Нинішній менеджер із продуктів NVIDIA розказав, що в компанії є окремий канал Slack, де тисячі працівників обмінюються фінансовими порадами. Група обслуговує саме працівників, які володіють акціями компаніями — тих, хто розпродав акції до піка, в чаті немає.
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