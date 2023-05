ITC.ua переходить на «темний бік» — на сайті тепер доступна темна тема

Цей день настав — у нас на ITC.ua з’явилися темна (або, як її ще називають, нічна) тема оформлення, якої так не вистачало багатьом джедаїстам-поціновувачам всього, що стосується всесвіту Джорджа Лукаса. Так, знаємо, що ви просили про темну тему вже багато років і ми спочатку планували її запуск до 50-річчя Star Wars у 2027-му році.

Після масштабного редизайну сайту у лютому відсутність «темного боку» ITC засмутила багатьох, тож ми вирішили випустити її якнайшвидше.

За численними запитами як альтернативу світлій (денній) темі сайт тепер має темну у відповідній стилістиці, щоб мати змогу відзначати також «Помсту П’ятого» (на честь III епізоду саги, що має назву «Помста ситхів» / «Revenge of the Sith») та «День реваншу Шостого» (англійське слово Sith схоже як на fifth / «п’ятий», так і на sixth / «шостий») 5 та 6 травня.

Переходити на темний бік Сили (бо як же без ситхів та інших поганців з всесвіту «Зоряних воєн»?) та назад на світлий бік на сайті простіше простого — для цього передбачено окремий перемикач у верхньому правому куті поруч з вибором мовної версії: іконка сонця відповідає за світлу тему, а півмісяця, як не важко здогадатися за темну.

Як завжди, вибір запам’ятовується, тож надалі перемикач знадобиться лише у разі, якщо забажаєте змінити тему (інший «ручний» варіант, якщо немає автоматичного переходу між світлою та темною).

Сподіваємося, що темна тема вам сподобається та зробить перебування на сайті комфортнішим. За її впровадження окрема подяка від усієї нашої команди дизайнеру Славі Кутовому, а також нашому Бабу Фріку незмінному розробнику Олексію Меркушу.

І, звісно, нехай прибуде з українськими воїнами Сила для майбутнього контрнаступу (він обов’язково буде і буде тоді, коли вирішить Генеральний штаб), щоб якомога швидше вигнати російських окупантів з української землі.