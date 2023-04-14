Новини Новини 14.04.2023 о 12:49

Бійців зі 126 бригади 222 батальйону відзначив Президент України

Батальйон, для якого ми збираємо кошти, отримав вчора відзнаку від Президента. Володимир Зеленський висловив свою вдячність за уважність та хоробрість бійців.

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Нагадуємо, що збір коштів ще триває. Вже за два дні вдалося зібрати понад 20 000 грн, необхідно ще 180 тис. для досягнення цілі.

Доєднатися до збору:

  1. Приват Банк – 4149 6293 6132 8461 (Вікторія Абед) або за посиланням.
  2. Банка Моно – 5375 4112 0522 1356 посилання на банку.
  3. PayPal – [email protected]

Дякуємо за вашу підтримку!


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