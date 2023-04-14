Бійців зі 126 бригади 222 батальйону відзначив Президент України

Батальйон, для якого ми збираємо кошти, отримав вчора відзнаку від Президента. Володимир Зеленський висловив свою вдячність за уважність та хоробрість бійців.
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Нагадуємо, що збір коштів ще триває. Вже за два дні вдалося зібрати понад 20 000 грн, необхідно ще 180 тис. для досягнення цілі.
Доєднатися до збору:
- Приват Банк – 4149 6293 6132 8461 (Вікторія Абед) або за посиланням.
- Банка Моно – 5375 4112 0522 1356 посилання на банку.
- PayPal – [email protected]
Дякуємо за вашу підтримку!