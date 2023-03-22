Білл Гейтс назвав ШІ GPT від OpenAI найбільш революційним досягненням з часів появи інтерфейсу GUI на ПК

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс стверджує, що модель штучного інтелекту GPT від OpenAI здається йому найбільш революційним досягненням відколи він побачив інтерфейс GUI в 1980 році.

Не всі читачі пам’ятають часи використання командного рядка як основного інтерфейсу користувача ПК. Операційна система Microsoft Windows, створена Гейтсом та колегами, була не першою ОС з GUI, але стала наймасовішою завдяки використанню на IBM-сумісних комп’ютерах. Windows докорінно змінила спосіб «спілкування» більшості людей з ПК.

Не дивно, що Білл Гейтс бачить тут паралелі з ChatGPT та подібними моделями – вони спілкуються з людиною за допомогою розмовної мови, при цьому вміють генерувати осмислені розгорнуті відповіді (хоч і далеко не завжди точні) та писати програмний код, що працює.

У розлогій статті у своєму блозі Гейтс, серед іншого, розповів, що минулого року кинув виклик команді OpenAI – розробити модель штучного інтелекту, яка могла б пройти іспит з біології Advanced Placement Biology. Згідно з інформацією OpenAI, ШІ GPT-4, випущений для публіки минулого тижня, набрав у тесті максимальний бал.

«Досвід був приголомшливим. Я знав, що тільки-но побачив найважливіше досягнення в технології з часів графічного інтерфейсу, — написав Білл Гейтс. — Розвиток ШІ настільки ж фундаментальний, як створення мікропроцесора, персонального комп’ютера, інтернету та мобільного телефона. Це змінить спосіб, яким люди працюють, навчаються, подорожують, отримують медичну допомогу та спілкуються один з одним. Під нього переорієнтуються цілі галузі. Компанії відрізнятимуться тим, наскільки добре вони його використовують».

Захоплення Гейтса поділяють CEO Google Ерік Шмідт, засновник Amazon Джефф Безос та голова NVIDIA Дженсен Хуанг. Раніше Білл Гейтс говорив, що технології, подібні до ChatGPT дозволять людям менше працювати.

Microsoft тісно пов’язана з OpenAI, що розробила модель GPT. Компанія інвестувала у проєкт $10 млрд і вже інтегрувала модель GPT в Bing та сервіси Azure.

Білл Гейтс пропонує врівноважувати страхи та можливі неприємності, пов’язані з впровадженням ШІ думками про ті переваги, які вони можуть принести. Він також вважає, що уряди та благодійні організації повинні підтримувати інструменти штучного інтелекту для покращення освіти та охорони здоров’я в країнах, що розвиваються – комерційні компанії не завжди інвестують у ці сфери.

Джерело: CNBC