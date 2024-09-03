BMW відкликає електромобілі BMW i4 через можливі тріщини в шасі та ризик пожежі

BMW відкликає певні версії електричного седана i4 Gran Coupe через потенційну проблему із задньою лівою поздовжньою балкою шасі. За даними Національного управління безпеки дорожнього руху, балка могла бути виготовлена ​​постачальником не відповідно до специфікацій. Через це вона може містити тріщини поблизу фланця заклепки, який використовується для підтримки задньої колісної арки.

Через цей дефект може бути порушена структурна цілісність шасі. Крім того, у разі аварії область другого ряду сидінь, а також високовольтна батарея можуть бути пошкоджені, що підвищує ризик травм і пожежі. Це відкликання розповсюджується лише на BMW i4 2024 модельного року й охоплює приблизно 1150 моделей i4 eDrive40, i4 xDrive40 і i4 M50. Постраждалі автомобілі були випущені в проміжок часу між 7 березня та 27 квітня 2024 року.

Щоб вирішити проблему, дилери BMW безплатно замінять проблемний компонент. BMW заявила, що їй невідомо про будь-які гарантійні претензії, скарги клієнтів або звіти про реальні проблеми, пов’язані з цим дефектом. Компанії також не відомо про нещасні випадки чи травми, пов’язані з цією проблемою.

Ще одне відкликання BMW i4 2024 року було оголошено в лютому. Воно пов’язане з можливим перегрівом високовольтних батарей через недостатню кількість зварних швів в акумуляторних модулях. Також BMW відкликала близько сотні електромобілів BMW iX та BMW i4 у 2022 році через ризик загоряння батарей.

Джерело: insideevs