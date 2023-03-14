Boosteroid + Microsoft. Хмарний геймінг з командою в Україні уклав 10-річну угоду з розробником Xbox

Microsoft надасть сервісу ігри для ПК Xbox, а також ігри Activision Blizzard, включно з «Call of Duty» після завершення операції з придбання відеоігрового холдингу.

Команда Boosteroid, що займається розробкою програмного забезпечення, базується в Україні. Нещодавно кількість користувачів на сервісі перевищила 4 мільйони — тепер це фактично найбільший незалежний постачальник хмарних ігор у світі.

Враховуючи попередні контракти Microsoft, відтепер понад 150 млн додаткових гравців зможуть отримати доступ до таких популярних франшиз як «Call of Duty», а ігри, створені Xbox Game Studios, Bethesda та Activision Blizzard, можна буде відтворювати на декількох хмарних ігрових сервісах.

«Ми віримо, що ігри об’єднують людей. Ось чому Xbox прагне надати більше способів для гри на різних пристроях», — сказав Філ Спенсер, генеральний директор Microsoft Gaming.

Генеральний директор Boosteroid Іван Швайченко каже, що команда сервісу цілком поділяє бачення Microsoft:

«Ми давно мали за мету надати геймерам можливість насолоджуватися улюбленими іграми на будь-якому пристрої. Сьогоднішнє оголошення є ще одним кроком у цьому напрямку. Крім того, ми цінуємо постійну прихильність Microsoft до України, і будемо працювати разом над підтримкою нашої місцевої спільноти розробників ігор для подальшого інвестування в економічне відновлення країни».

Boosteroid працює з 2017 року, а її команди розробників базуються в Києві та Харкові. Попри те, що два харківські офіси були пошкоджені ракетними атаками росіян, компанія продовжувала розвиватися протягом усього року війни — на початку 2023 року Boosteroid оголосила про нові кроки щодо надання додаткових хмарних ігрових сервісів на Mac, Chromebook, приставках Android і телевізорах LG. Сервіс пропонує хмарну трансляцію ігор як через веббраузер, так і через спеціальні програми, зокрема для Windows, Linux, Android, Android TV і macOS.

«Партнерство Microsoft з Boosteroid — це приємна новина та ще один доказ того, що компанія продовжує підтримувати Україну. Українська команда розробників Boosteroid створила потокову платформу світового рівня за найскладніших умов і демонструє винахідливість і креативність наших громадян і місцевих розробників ігор», — сказав Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр України та міністр цифрової трансформації.

Крім самої України, Boosteroid обслуговує геймерів у США, Великій Британії та країнах Європейського Союзу. Центри обробки даних сервісу розташовані в шести штатах США, а також у Великій Британії, Франції, Італії, Іспанії, Швеції, Словаччини, Румунії, Україні та Сербії.

Раніше Microsoft уклала схожі угоди з Nintendo та NVIDIA.

У березні 2022 року Boosteroid припинив надавати послуги користувачам з росії.

Microsoft нещодавно додала підтримку української мови в інтерфейс ігрової консолі Xbox, додатків для ПК і мобільних пристроїв. Навесні 2023 року компанія запустить PC Game Pass в Україні.

Джерело: Microsoft