Новини WTF 10.04.2024 о 10:27 comment views icon

ChatGPT пише пісні для індійського кіно — і його вказують у титрах

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Катерина Даньшина

Авторка новин

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Вже почалось, мабуть, майбутнє…

Чатбот OpenAI розпочав кар’єру в Боллівуді — ChatGPT помітили у титрах індійського серіалу у складі музичної команди, згідно з дописами користувачів на Reddit. Якщо конкретніше, то його згадують як «автора тексту пісень».

ChatGPT пише пісні для індійського кіно — і його вказують у титрах

Видання MS PowerUser зазначає, що мова йде про комедійно-драматичний серіал Save the Tigers 2, який транслюється на Disney+ Hotstar і розповідає історію «трьох розчарованих чоловіків, які зближуються через свої подружні проблеми».

Варто зазначити, що для ChatGPT — це не перший досвід участі у кіновиробництві. В мультсеріалі South Park є епізод, присвячений чатботу і написаний з ним у співавторстві — під назвою «Deep Learning».

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