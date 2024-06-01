Дані процесорів AMD Ryzen 9000 стали відомі напередодні релізу — моделі, характеристики, ціни

Представлення процесорів AMD Ryzen 9000 з архітектурою Zen 5 очікується на Computex 2024, а з’явитися вони можуть вже в липні. У мережу потрапив слайд з пресконференції AMD на виставці, на якому названі чотири процесори Ryzen 9000 з їхніми основними характеристиками.

Флагманська модель Ryzen 9 9950X матиме 16 ядер, 32 потоки та максимальну тактову частоту 5,7 ГГц. Також процесор отримав 80 МБ кешу та TDP 170 Вт. Ryzen 9 9900X отримав 12 ядер та 24 потоки з частотою до 5,6 ГГц, в нього 76 МБ кешу і 120 Вт TDP. Видно, що обидва Ryzen 9 на 50 Вт нижчий TDP порівняно з попередником.

Ryzen 7 9700X буде 8-ядерним чипом з 16 потоками, частотою до 5,5 ГГц, 65 Вт і 40 МБ кешу. AMD Ryzen 5 9600X зі схемою 6/12 отримає прискорення до 5,4 ГГц і TDP 65 Вт. Обидва процесори мають на 100 МГц вищу максимальну тактову частоту та нижчий TDP (65 Вт порівняно з 105 Вт).

Серія настільних процесорів AMD наступного покоління моє з’явитися наступного місяця. Про це свідчить ще одне зображення та інформація з двох неназваних джерел. На слайді йдеться про два процесори, Ryzen 9 9950X та 9900X і їхній вихід у липні 2024 року. Паралельно з серією Ryzen 9000 AMD також вийдуть нові материнські плати X870 та B850 з роз’ємом AM5.

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Згідно з іншими джерелами, процесори AMD Ryzen 9000 коштуватимуть стільки ж, як Ryzen 7000. Йдеться саме про рекомендовану роздрібну ціну, а не вартість зараз, яка є нижчою. Навіть у такому випадку це непогані новини для користувачів материнських плат AM5 і вдала конкурентна пропозиція на тлі наявних та майбутніх чипів Intel, які теж будуть представлені на Computex 2024.

Якщо так, AMD Ryzen 9 9950X повинен продаватися за $699, Ryzen 9 9900X — за $549, Ryzen 7 9700X — $399, а Ryzen 5 9600X коштуватиме $299. Усі чипи мають бути сумісні з поточними та майбутніми платами AM5 з серій 600 та 800.

Джерела: VideoCardz, Wccftech

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