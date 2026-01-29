"Детектив Холе": перші кадри серіалу Netflix за романом Ю Несбе

Новини Кіно 29.01.2026 comment views icon

"Детектив Холе": перші кадри серіалу Netflix за кримінальним романом Ю Несбе
Кадри з серіалу "Детектив Холе" / Netflix

Netflix випустив тизер-трейлер нового кримінального серіалу “Детектив Холе” — екранізації пригод персонажа Гаррі Холе, заснованої на романі “Сніговик” Ю Несбе.


У 2017 році цей же роман адаптували для великого екрана з Майклом Фассбендером у головній ролі. У фільмі Холе шукав таємничого серійного вбивцю, який лишає сніговиків на місцях злочинів. Тепер Netflix пропонує переглянути історію у вигляді серіалу.

Детектива зіграє Тобіас Сантельманн, на якого вже можна поглянути в першому тизері: нам серед іншого показують жахливу автомобільну катастрофу та обговорення колег. Судячи з їхніх слів, Гаррі талановитий слідчий, але дуже непроста людина. В міру розвитку відео стає зрозуміло, що серійний вбивця стане не єдиною проблемою детектива, йому доведеться поборотись з нечесним колегою Томом Волером (Джоел Кіннаман).

Режисер і виконавчий продюсер “Детектива Холе” Ойстейн Карлсен каже, що серіал об’єднує кілька жанрів, де “динамічний детектив перетинається зі справжньою драмою людського життя”.


“Тут більше поворотів сюжету, ніж я бачив в будь-якому іншому трилері”, — додає Карлсен.

Сам автор, Ю Несбе, тісно співпрацював із командою шоу. Починаючи з 1997 року він написав понад десяток романів про Гаррі Холе, а його остання книга була опублікована у 2023 році. Свої екранізації також отримали “Мисливці за головами”, “Висяче сонце” та “Вбивча спека”, однак “Сніговик” був першим оповіданням про Холе, екранізованим у фільмі. Стрічка із Фассбендером мала низькі касові збори ($43 млн) та критичні відгуки (7% на Rotten Tomatoes), тепер подивимось якою вийде версія “Сніговика” від Netflix.

“Детектив Холе” вийде на стримінгу вже 26 березня одразу з 9 епізодами. В цей же день очікуємо на прем’єру нового серіалу жахів від творців “Дивних див”.

Тизер-трейлер

Постер

"Детектив Холе": перші кадри кримінального серіалу Netflix за бестселером Ю Несбе

