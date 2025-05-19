Волдеморт у «Голодних іграх»: Рейф Файнз зіграє президента Сноу в приквелі про Геймітча

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Рейф Файнз знову приміряє на себе роль лиходія — актор зіграє президента Панему Коріолана Сноу у приквелі «Голодних ігор» з підзаголовком «Схід сонця на жнива».

В центрі сюжету приквелу — історія Геймітча Абернатті, учасника ювілейних 50-х Голодних ігор з Дистрикту 12. Персонаж, нагадаємо, з’являвся в оригінальних фільмах у виконанні Вуді Гаррельсона, як наставник Катніс та Піти. Юну версію персонажа зіграє Джозеф Зада, його любовний інтерес — Вітні Пік, а Мая Гоук з «Дивних див» візьме на себе роль Вайресс; серед решти акторського складу також з’являються Маккенна Грейс, Джессі Племонс, Келвін Гаррісон-молодший, Лілі Тейлор та Бен Ван.

«Коли називають ім’я Геймітча, всі його мрії руйнуються. Він відірваний від сім’ї та кохання, і відправлений до Капітолія разом із трьома іншими учасниками Дістрікту 12: подругою, яка йому, майже як сестра, нав’язливим диваком і найхоробрішою дівчиною району. Коли Ігри стартують, Геймітч розуміє, що його налаштовано на поразку, однак щось у середині змушує хлопця битися… і так, щоб про цю боротьбу дізнались далеко за межами смертоносної арени».

Коріолан Сноу — ще один культовий літературний лиходій, якого Файнс забирає до свого доробку, поряд з роллю Лорда Волдеморта, яку виконував протягом 10 років роботи над фільмами про Гаррі Поттера. Раніше персонажа втілювали на екрані покійний Дональд Сазерленд безпосередньо в «Голодних іграх» та Том Блайт у приквелі «Балада про співочих птахів та змій».

Керуватиме знімальним процесом багаторічний режисер франшизи Френсіс Лоуренс, який, схоже, досить серйозно вхопився за екранізацію антиутопічних світів — у вересні чекаємо на прем’єру фільму «Довга хода» за романом Стівена Кінга (перші кадри та трейлер вже доступні).

Фільм «Голодні ігри: Схід сонця на жнива» дебютує в кінотеатрах 20 листопада 2026 року, та окрім передісторії Геймітча обіцяє продемонстрували найжорстокіші змагання в історії Голодних ігор — цього разу з дистриктів беруть подвійну данину, а отже за життя змагатимуться 48 хлопців та дівчат.

Щодо Файнза, то в актора були доволі плідні останні роки: торік він з блиском впорався із роллю декана кардиналів в оскароносному політичному детективному трилері «Конклав», а вже у червні дебютує в новому фільмі Денні Бойла «28 років потому».