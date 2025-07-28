Новини WTF 28.07.2025 comment views icon

Договорився: Гейб Ньюелл з Valve любить працювати з російськими партнерами та хоче поїхати в росію

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Андрій Русанов

Редактор новин

Договорився: Гейб Ньюелл з Valve любить працювати з російськими партнерами та хоче поїхати в росію
Сатиричний натяк на Гейба Ньюелла у мульсеріалі «Південний парк» / Comedy Central

Блогер Залкар Саліев нарешті опублікував повне інтерв’ю з засновником та керівником Valve Гейбом Ньюеллом. Останній, як кажуть, договорився, якщо вживати цензурний аналог.

«Не думаю, що маю щось особливе сказати російській аудиторії. Вона насправді не відрізняється від будь-якої іншої. У нас багато російських партнерів, з якими ми любимо працювати. Я завжди хотів поїхати до туви. Я ще не був у росії. Я б хотів поїхати», — зазначив Ньюелл.

Той випадок, коли коментувати — тільки псувати. Звідки ж такі теми? Залкар Саліев позиціює себе як інтерв’юєра успішних американців для мешканців снд — нібито для «допомоги молодим людям з країн снд у кращому розумінні американської культури, способу мислення та соціального життя». Блогер нібито є американським студентом з Туркменістану. Він каже, що країни Центральної Азії мають тюркське та радянське коріння, багато хто в них розмовляє російською, і тому поставив Гейбу таке питання.

Попри невелику кількість підписників блогера та переглядів його відео, він спромігся спричинити деякий ажіотаж публікаціями частин своєї розмови з Ньюеллом, яку тепер можна прослухати повністю. У ній власник Steam, зокрема, розповів про технологічний стрибок, пов’язаний зі штучним інтелектом, розкритикував венчурні стартапи, котрі пропонують лише презентації для інвесторів та зазначив, що знавці ШІ зможуть програмувати краще, ніж програмісти.

Попри контекст, Ньюелл все ж дав пораду, яку можна назвати слушною: створювати цінність для людства, щось корисне для світу. Наразі ж у так званого снд з цим проблеми — його головний рушій, росія, створює для світу лише проблеми та страждання. Сподіваємося, Гейб Ньюелл просто погано уявляє, що таке росія зараз.

Джерело: помітив Gamedev.dou

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