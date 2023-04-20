Допоможемо купити авто швидкої допомоги для військових на нулі

До нас в редакцію надійшов запит на допомогу від військової частини А 7278, які боронять нашу країну на Запорізькому напрямку. Військовим медикам необхідна карета швидкої допомоги. Збір проводиться разом з волонтером Сергієм Севідовим.

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Сергій з першого дня війни зі своєї ініціативи створив онлайн групу, щоб шукати людей, які потребують евакуації з гарячих точок. За менше ніж тиждень група налічувала понад 2 000 людей. Команда Сергія евакуювала людей з Бучі, Ірпеня, Харкова та Києва, і за перші місяці повномасштабної війни врятувала понад 10-11 тисяч життів.

Сергій почув про гостру нестачу карет швидких допомог на фронті, та з цього дня почав перевозити авто на фронт для військових.

Зі слів Сергія : “У нас в країні величезна проблема зі швидкими, оскільки такий вид транспорту для ворога в пріоритеті. Авто часто потрапляє під обстріли, його вистачає ненадовго”.

Загалом команда вже придбала та доставила до України три карети швидкої допомоги. Ці автівки кожен день рятують життя військових під Бахмутом та на Запорізькому напрямку.

Наша мета — зібрати 405 000 грн на карету швидкої допомоги, яку доставлять на Запорізький напрямок. Кожне авто закупається в Англії, волонтер затверджує що це виходить в два рази дешевше ніж купляти у інших країнах.

Допомогти та надіслати донат:

Посилання на банку. Номер картки банки – 5375 4112 0507 3468

Дякуємо за вашу підтримку та допомогу. Зі свого боку зобов’язуємося уважно відстежувати хід збору коштів та обов’язково відзвітуємо після досягнення цілі.