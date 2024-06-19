Другий сезон серіалу «Дім дракона» дебютував із 7,8 млн глядачів — на 20% менше за перший

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Перший епізод продовження серіалу «Дім дракона» вийшов цієї неділі й зібрав біля екранів у ніч прем’єри 7,8 млн глядачів у США — результат, безсумнівно, гідний, але значно менший, ніж в прем’єрної серії першого сезону.

У серпні 2022 року дебютний епізод першого сезону «Дому дракона» подивилися 10 млн глядачів — найбільша прем’єра в історії HBO. Загалом середній показник першої ночі переглядів для майже кожної з серій сезону перебував у діапазоні 9-9,5 мільйонів.

У підсумку загалом з усіх платформ перший сезону серіалу «Дім дракона» збирав в середньому по 29 млн глядачів на епізод (HBO вимірює перегляди протягом 90 днів після дебюту сезону), що є найвищим показником серед усіх серіалів стримінгу з моменту завершення «Гри престолів» (поки «Останні з нас» не перевершили «Дім дракона» на початку 2023 року на в середньому більше ніж 30 мільйонів глядачів за весь період).

З усім тим, 7,8 мільйона глядачів першого вечора для другого сезону серіалу «Дім дракона» виглядають непогано у порівнянні з іншими шоу. Для прикладу, «Справжній детектив: Нічна країна» в середньому отримував близько 13 мільйонів глядачів за епізод протягом сезону, включаючи кілька тижнів трансляції та інших відкладених переглядів; другий сезон «Білого лотоса» зібрав 10,1 мільйона глядачів, а останній сезон «Спадкоємців» в середньому переглянули 8,7 мільйона — лише на 900 000 більше, ніж «Дім дракона 2» зібрав за одну ніч.

Заснований на романі Джорджа Р. Р. Мартіна «Вогонь і кров», серіал «Дім дракона» розповідає історію Дому Таргарієнів, яка відбувається за 200 років до подій «Гри престолів».

«У другому сезоні, після коронації короля Ейгона ІІ та смерті сина королеви Рейніри, дім Таргарієнів розділився навпіл. У Королівській Гавані Ейгон II править із Залізного трону за підтримки Алісенти та Зеленої ради під захистом найбільшого дракона Вестеросу. У вигнанні на Драконовому камені королева Рейніра та її Чорна рада обмірковують свій наступний крок. Насувається громадянська війна, й обидві сторони шукають підтримки у великих домів Вестеросу, зрештою накопичуючи армії — і драконів».

До акторського складу у другому сезоні повернулися Метт Сміт, Емма Д’арсі, Олівія Кук, Ів Бест, Стів Туссе, Юен Мітчелл (той, що не дивився «Гру престолів») та інші. Серед новачків — Абубакар Салім (Алін із Халла), Гейл Ренкін (Еліс Ріверс), Фредді Фокс (Сер Гвейн Гайтавер), Саймон Рассел Біл (Сер Саймон Стронг), Клінтон Ліберті (Аддам із Халла).

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Перший епізоду другого сезону «Дому дракона» в українській озвучці можна переглянути на Megogo — решта з загалом восьми виходитимуть щопонеділка, до 5 серпня включно.

Раніше Джордж Р. Р. Мартін анонсував, що другий сезон серіалу «Дім дракона» отримав «дуже темні епізоди», які змусять глядача плакати, а шоуранер Раян Кондал анонсував серію «Кров і Сир», що планувала кинути виклик за жорстокістю сцені Червоне весілля з «Гри престолів» (зрештою була показана одразу в першому епізоді).

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