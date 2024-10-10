Другий сезон серіалу «Миротворець»: Джеймс Ґанн тизерить нового персонажа, фанати висловлюють версії

Знімання продовження серіалу «Миротворець» вже тривають, і співголова DC Studios Джеймс Ґанн поділився натяком на нового персонажа.

Режисер опублікував у соціальних мережах зображення людини, схожої на корінного американця, яка сидить біля вогнища спиною до глядача. Підпис: «Хто це може бути?» закликає фанатів коміксів висувати здогадки.

Переважна теорія — Вождь Апачів, індіанський супергерой, представлений у мультсеріалі «Супердрузі» 1970-80 років. Пізніше Вождь надихнув створення двох інших персонажів: Довгу Тінь у Justice League Unlimited та Ворона Маніту у коміксах DC. Усі три імена спливати як версії.

Суперсилою Вождя Апачів була його здатність перетворюватися на п’ятнадцятиметрового гіганта, який би дуже вписався у стилістику «Миротворця».

Також фанати припустили, що персонаж може бути Воєначальником (The Warlord), досить глибоким героєм, натхненним мечем та чаклунством і представленим у коміксах DC у 70-х роках. Незалежно від того, ким виявився новий персонаж, зображення є першим офіційним поглядом на другий сезон.

Другий «Миротворець» поки не має дати виходу, але Джеймс Ґанн нещодавно підтвердив вікно релізу у другій половині 2025 року, після того, як Супермен вийде в кінотеатри. Також Ґанн каже, що його події стартують одразу після першого сезону, і що Френк Грілло приєднається до шоу як Рік Флейг-старший (той самий персонаж, якого він озвучує в мультсеріалі «Creature Commandos»).

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Джерело: IGN