У серіалі «Володар перснів» покажуть жінку-ента — вони вважалися втраченими у Третю епоху

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Другий сезон серіалу «Володар перснів: Персні влади» покаже багато істот зі світу Дж. Р. Р. Толкіна, а також, ймовірно, розкриє таємниці деяких з них, — зокрема, жінок-ентів (Entwives), втрачених на час подій роману «Володар перснів».

До початку Третьої епохи жінки покинули ентів, щоб заснувати сад на схід від Фангорнського лісу в тому, що потім стало Коричневими Землями. Після закінчення Другої епохи вони зникли. Древень, відомий за «Володарем перснів», ходив їх шукати, але не знайшов. Як енти-чоловіки, вони наглядали за рослинами Середзем’я, але віддавали перевагу меншим з них — маленьким деревам, травам, фруктовим деревам, квітам та овочам.

Толкін бажав залишити долю жінок-ентів у таємниці, але в одному з листів він написав, що вірить у те, що вони були знищені Сауроном під час Війни Останнього Альянсу. Хоча деякі з них могли вижити, ті, що вижили, ймовірно, або втекли на схід, або потрапили у рабство для економічних та сільськогосподарських цілей.

На появу як мінімум однієї ентки натякає сценарист Патрік Маккей у журналі SFX. Він коментує раніше оприлюднену сцену з трейлера другого сезону за участі ельфа Арондіра у виконанні Ісмаеля Круза Кордови. У номері журналу за 7 серпня, який ще не вийшов, Маккей розповідає:

«Цього сезону у нас є неймовірна серія за участю персонажа Арондіра в середині сезону, де він збирається розкрити таємницю, яка приведе його до дуже несподіваної зустрічі з парою ентів. Це пастухи лісу, дерева, які розмовляють та ходять. Енти — це те, про що ми знаємо в Середзем’ї, але ми ніколи не бачили пару ентів, включно з жінкою ента».

Вже відомо, що нові серії покажуть кількох істот Середзем’я, яких не було у попередніх екранізаціях. Це будуть Могильні Духи (віхти), які загрожували Фродо на початку його подорожі, а також тролі пагорбів, принаймні одного з яких показали на офіційному скриншоті. З легендарних персонажів глядачі вперше побачать на екрані Тома Бомбаділа, одного з найбільш могутніх і таємничих мешканців Середзем’я, а також старійшину ельфів Кірдана Корабела, який раніше був присутній лише у коротенькому епізоді наприкінці «Повернення короля» Пітера Джексона.

Показ другого сезону «Володар перснів: Персні влади» розпочнеться 29 серпня на Amazon Prime Video.

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Джерела: GamesRadar, The Lord of the Rings Wiki

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