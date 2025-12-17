Два подвійних баштових кулера CPU на NVIDIA RTX 2060 знизили температуру на 35°C — новий мод TrashBench

Пісочний годинник? Ні, відеокарта / YouTube, TrashBench

Відомий ютубер створив ще один “безбаштовий” мод за допомогою баштових кулерів. NVIDIA RTX 2060, на яку це спорядили, не постраждала — навпаки, стала холоднішою в роботі.

TrashBench знов розвеселив поціновувачів модингу за принципом “тому що можу”. Ця відеокарта навряд стане у будь-який комп’ютерний корпус, проте її система охолодження працює відмінно. ASUS DUAL GeForce RTX 2060 зазвичай може досягти 74°C на GPU та 92°C на гарячій точці за 10 хвилин запуску тесту Unigine Heaven, і вона стала на третину холоднішою.

Відео починається з простих змін на задній панелі відеокарти. Додавання невеликих радіаторів до неї трохи знижує температуру до 73°C та 90°C, відповідно. Зняття задньої панелі змінює результат на 69°C та 91°C для гарячої зони. Далі експериментатор тестує конфігурацію з голою друкованою платою, додатковими радіаторами та вентилятором, що дозволяє знизити температури до 64°C та 82°C. Звичайний бічний вентилятор також допомагає, температура падає до 61°C та 78°C.

Але найкращий ефект дали два подвійних баштових повітряних кулера процесора, встановлених з обох боків відеокарти. З одним температура NVIDIA RTX 2060 впала до 47°C і 61°C, а з двома вона досягла 43°C на ядрі та 57°C у гарячій точці. Температура навколишнього середовища у цей час становила 27°C (доволі спекотно).

Як можна зрозуміти, експеримент не призначений для реальної експлуатації такої системи охолодження. Він показує, скільки тепла можна відвести від відеокарти порівняно зі штатними кулерами.

Джерело: VideoCardz