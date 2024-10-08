Новини Кіно 08.10.2024 о 09:58 comment views icon

«Джокер 2» заробив в Україні 20 млн грн у дебютний вікенд — без рекордів і менше за перший фільм

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«Джокер 2» заробив в Україні 20 млн грн у дебютний вікенд — без рекордів і менше за перший фільм

Якщо враховувати допрем’єрні покази, то загальна українська каса для «Джокер 2» сягає 23, 251 млн грн. Такі дані наводить Суспільне Культура з посиланням на пресслужбу «Кіноманії».

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Для порівняння: перший «Джокер», який вийшов у жовтні 2019 року, дебютував в Україні з 31,8 млн грн, а за весь період прокату заробив понад 100 млн грн.

Наразі рекорд з відкриття для фільмів Warner Bros. утримує фільм «‎Дюна», який вийшов в український прокат у середині вересня 2021 року та зібрав понад 33,9 млн грн, тоді як «Барбі» на другому місці — з дебютом у 33 млн грн в липні 2023 року (абсолютний рекорд з початку війни).

Якщо зважати на світові збори, то вони для «Джокер 2» виявились не надто втішними — стрічка з бюджетом у $200 млн (більш ніж удвічі перевищує бюджет першої частини), так і не дотягнула до прогнозованих $140+ млн, заробивши трохи більше $120 млн ($40 млн у США та  $81,1 млн в міжнародному прокаті).

Водночас оцінки фільму після світової прем’єри впали катастрофічно — на Rotten Tomatoes критики знизили їх з початкових 60% до 38%, тоді як аудиторія  поставила скромні 37%. У відгуках «Джокер 2» називають одноразовим, безладним та млявим, хоча відзначають талановиту гру Хоакіна Фенікса.

Раніше Леді Ґаґа, яка зіграла в стрічці «дорослу версію» Гарлі Квінн, заявляла, що сценарій «Джокер 2» переписували буквально на серветках — на прохання головного актора. Сам режисер Тодд Філіпс після прем’єри розповів, що надалі не планує знімати фільми для DC, тож ні триквелу, ні спінофу про Гарлі Квінн у нього в роботі не буде. 

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Рецензія на фільм «Джокер: Божевілля на двох» / Joker: Folie à Deux

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