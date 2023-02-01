Ексдизайнер Apple Джоні Айв розробив ніс-трансформер для Red Nose Day — благодійної акції, що збирає кошти для бідних дітей

Британська благодійна акція Red Nose Day стартує 17 березня, і на цей раз збиратиме кошти, продаючи красні носи-трансформери, які розробив колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв.

Новий “червоний ніс” вироблений із натуральних матеріалів та трансформується з напівмісяця у стійку паперову сферу. Comic Relief, компанія-організатор акції, каже, що розробка Айва — “найдраматичніше перетворення з моменту дебюту носа в 1988 році”.

Red Nose Day — це щорічна благодійна британська акція. Кошти з кожного проданого “червоного носа” спрямовують на боротьбу з дитячою бідністю в США, Пуерто-Рико та бідних громадах Африки, Азії й Латинської Америки.

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“Ми виросли з Comic Relief і пишаємося тим, що підтримуємо їх чудову роботу. Цей новий і, здавалося б, простий “червоний ніс” був неймовірно складним маленьким об’єктом для розробки та виготовлення, до яких ми залучили всю нашу команду. Сподіваємося, що це принесе трішки радості кожному, хто його носить”, — каже Айв.

Подібно до пари AirPods, у розробці яких брав участь дизайнер, Red Nose цього року постачається в маленькому футлярі. Роздивитись дизайн можна нижче на відео, де видно як розгортається виріб, що може пристосуватися до різних форм носа.

Comic Relief вже почала продавати новий “червоний ніс” приблизно по $3. Онлайн-замовлення обмежене до 8 одиниць на людину до 17 березня — дня офіційного святкування Red Nose Day.

Минулого року лише британці зібрали понад $51 млн, завдяки чому загальні збори Comic Relief вже досягли майже $1,7 млрд.

Це один із перших продуктів Джоні Айва, який публіка може придбати після того, як британський дизайнер залишив Apple у 2019 році. Айв об’єднався з Марком Ньюсоном, щоб створити LoveFrom — нову дизайнерську фірму, яка співпрацювала з Airbnb, Ferrari, а тепер і з Comic Relief. Айв пробув на посаді головного дизайнера продуктів Apple майже 30 років, і залишив багату спадщину — включаючи яскравий iMac G3 1998 року, iPod 2001 року та, звичайно, iPhone 2007 року.

Джерело: The Verge