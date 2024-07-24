Ірак та Саудівська Аравія обвалили рейтинг серіалу «Дім дракона» після одностатевого поцілунку

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Останній епізод серіалу «Дім дракона» був підданий критиці через одностатевий поцілунок. Гнівні відгуки надійшли з Саудівської Аравії та Іраку.

Попри загальну високу оцінку критиків, шостий епізод був розбитий рецензіями на IMDb. Наразі він має найнижчий бал з усіх серій «Дому Дракона» в обох сезонах. Він наразі має оцінку аудиторії IMDb 6,3 та понад 8000 рецензій, які дають йому одну зірку.

Причиною рев’юбомбінгу став досить глибокий поцілунок між Рейнірою та Місарією. Момент, як пізніше виявилося, був повністю імпровізованим і не входив у оригінальний сценарій. Двома регіонами, з яких походить більшість негативних відгуків, є Саудівська Аравія та Ірак — понад 5000 однозіркових оцінок. Якщо дивитися лише відгуки з Саудівської Аравії, епізод має середній рейтинг лише 2,7.

Протягом останніх хвилин серії Рейніра та Місарія створюють інтимний момент після відвертої приватної розмови, який завершується пристрасним поцілунком. Очікується, що цей момент стане джерелом напруги між жінками та Деймоном, чоловіком і дядьком Рейніри, коли він зрештою повернеться, щоб приєднатися до команди під чорним прапором. Не забуваймо, що Місарія також мала стосунки з Деймоном, створивши, м’яко кажучи, складний любовний трикутник.

Психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців від Hillel IT School. Пройдіть психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців щоб дізнатися ваші сильні сторони, вподобання і інтереси і з'ясувати, яка IT-спеціальність вам підходить. Пройти тест

Джерело: Dexerto

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.