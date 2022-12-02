Третій сезон серіалу «Мандалорець» вийде 1 березня – сюжет розвиватиметься після подій «Книги Боби Фетта»

Шанувальники «Мандалорця» можуть поставити собі нагадування на 1 березня 2023 року. Цього дня відбудеться прем’єра третього сезону на Disney+. Про це повідомив офіційний Твіттер серіалу. За чутками, у Disney спочатку планували реліз у лютому, але й нова дата виглядає непогано. Створення третього сезону почалося ще 2021 року, зйомки завершилися наприкінці березня 2022 року. Процес перенесли на кілька місяців, віддавши пріоритет зйомкам серіалу «Обі-Ван Кенобі».

The Mandalorian and Grogu return March 1 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/h0NrVMIT4V — The Mandalorian (@themandalorian) December 1, 2022

Перший тизер-трейлер сезону вийшов на D23 Expo у вересні. У ньому показано возз’єднання малюка Грогу та Діна «Мандалорця» Джаріна. Трейлер також дає уявлення про те, як Мандо справляється з наслідками того, що зняв свій шолом і показав своє обличчя, що заборонено правилами його секти.

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До виходу третього сезону «Мандалорця» пройде понад два роки після закінчення другого. Між сезонами Мандалорець та Грогу взяли участь у «Книзі Боби Фетта» минулого року. За інформацією, події нового сезону розгортатимуться після подій «Книги».

У серіалі знімаються Педро Паскаль у головній ролі, Карл Уезерс, Кеті Сакхофф, Емілі Суоллоу, Омід Абтахі, а також Крістофер Ллойд та Тім Медоуз. Ще у 2020 році Джанкарло Еспозіто повідомляв, що у третьому сезоні «Мандалорця» його роль значно розширять.

Грогу також отримав версію від Хаяо Міядзакі для анімаційної короткометражки Lucasfilm і Ghibli Discover Zen – Grogu and Dust Bunnies, намальований вручну в листопаді. Dust Bunnies – це маленькі істоти з вугільного пилу, що з’являлися у кількох мультфільмах Ghibli.