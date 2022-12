Третій сезон серіалу «Мандалорець» вийде 1 березня – сюжет розвиватиметься після подій «Книги Боби Фетта»

Шанувальники «Мандалорця» можуть поставити собі нагадування на 1 березня 2023 року. Цього дня відбудеться прем’єра третього сезону на Disney+. Про це повідомив офіційний Твіттер серіалу. За чутками, у Disney спочатку планували реліз у лютому, але й нова дата виглядає непогано. Створення третього сезону почалося ще 2021 року, зйомки завершилися наприкінці березня 2022 року. Процес перенесли на кілька місяців, віддавши пріоритет зйомкам серіалу «Обі-Ван Кенобі».

The Mandalorian and Grogu return March 1 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/h0NrVMIT4V

— The Mandalorian (@themandalorian) December 1, 2022