Ентузіаст вживив по мікрочипу в кожну руку, за допомогою яких може оплачувати покупки, відкривати двері будинку та деблокувати Tesla

Фанат біомодифікацій із США Брендон Далалі імплантував собі в руку чип, який використовується для розблокування будинку, а також для зберігання важливої ​​інформації, такої як його портфоліо, контактна картка, медична інформація, карта вакцинації від Covid тощо. Але цього йому здалося мало, і він вставив в іншу руку більший чип із додатковими можливостями.

VivoKey Apex є безконтактним безпечним елементом з функцією NFC, який дозволяє здійснювати безпечні транзакції та підтримує аплети Java-карт. Вартість такого компонента складає $300. Компанія, що пропонує це рішення, також запустила магазин додатків, де користувачі можуть бездротовим способом встановлювати застосунки на імплантовані чипи. І першим застосунком, який завантажив Брендон Далалі, став безконтактний ключ-карта для його автомобіля Tesla.

Брендон Далалі входить до групи бета-тестування чипа, що складається приблизно зі 100 осіб. Імплантацію пристрою провів професійний майстер із пірсингу за $100. Чип покритий біосумісними речовинами, такими як біополімер та біоскло, що дозволяє інкапсулювати його в тканини організму.

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Використання подібних чипів викликає побоювання у зв’язку з можливістю їхнього злому чи випадкового використання. Але Далалі каже, що, як і у випадку з NFC у смартфоні, для таких сценаріїв потрібен дуже близький контакт із його рукою саме у тій області, де розташований чип.

Джерело: techspot