Epic Games роздає виживач у вічній зимі з рейтингом 84%
Epic Games Store розпочав традиційну щотижневу роздачу. Цього разу дарують дві гри, серед яких є виживач у вічній зимі, де ваші друзі знову покажуть себе геніями.

До наступного четверга, 26 вересня, на роздачі два різних тайтли. Якщо перший це пригодницький симулятор на виживання, то другий — атмосферна головоломка для тих, хто цікавиться сюрреалістичним стилем і медитативним настроєм.

Project Winter — це онлайн-гра на виживання для 5–8 гравців, де потрібно втекти з засніженої локації до приходу бурі. Гравці збирають ресурси, ремонтують обладнання та підтримують життєві показники. Але не всі грають чесно: серед команди є зрадники, які намагаються саботувати втечу. Наприклад, ваші друзі заради приколу отруюють їжу, підривають об’єкти та блокують зв’язок. Вся перемога залежить від командної гри та вміння розпізнати обман.

Epic Games роздає виживач у вічній зимі з рейтингом 84%Epic Games роздає виживач у вічній зимі з рейтингом 84%Epic Games роздає виживач у вічній зимі з рейтингом 84%Epic Games роздає виживач у вічній зимі з рейтингом 84%Epic Games роздає виживач у вічній зимі з рейтингом 84%

Samorost 2 — це коротка, але чарівна point-and-click пригода про гнома, який вирушає на іншу планету, щоб врятувати свого собаку. Головоломка має сюрреалістичний стиль, музику Floex і колажні локації, що поєднують природу з технікою. Гравець розв’язує головоломки через взаємодію з об’єктами — без інвентарю чи діалогів. Кожна сцена — окрема загадка, що веде до наступної.

Epic Games роздає виживач у вічній зимі з рейтингом 84%Epic Games роздає виживач у вічній зимі з рейтингом 84%Epic Games роздає виживач у вічній зимі з рейтингом 84%Epic Games роздає виживач у вічній зимі з рейтингом 84%Epic Games роздає виживач у вічній зимі з рейтингом 84%

Окремо додамо, що в PS Store продовжується великий розпродаж, де можна знайти Control: Ultimate Edition продають всього за ₴119. Ми для вас зібрали невеликий список тайтлів, які можна вихопити зі знижками до -90%. 

Надіслати