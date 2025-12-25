Новини Ігри 25.12.2025 comment views icon

Epic Games Store віддає екшн-горор від автора оригінальної Dead Space

Epic Games Store / The Callisto Protocol

Epic Games Store розкрив, який підготував різдвяний подарунок на святковій щоденній роздачі. Цього разу магазин віддає екшн-горор від автора оригінальної Dead Space.

Гру можна отримати лише до 25 грудня, 18:00, після чого її замінить наступний подарунок від Epic Games Store. Різдвяна акція продовжується: на зміну готичній метроїдванії від одного з авторів класичних Castlevania прийшов атмосферний горор.

Йдеться про The Callisto Protocol — сюжетний survival horror, який часто називають духовним спадкоємцем Dead Space. Обидва проєкти мають спільне коріння: їх створювали під керівництвом Глена Скофілда. Якщо горор вже доданий до вашої бібліотеки — не дивуйтеся. Його роздавали у серпні 2024 року.

Події гри розгортаються у 2320 році на супутнику Юпітера — Каллісто. Головний герой помилково опиняється у в’язниці Black Iron Prison. І йому не пощастило потрапити туди, коли стається спалах загадкової хвороби, що перетворює мешканців на монстрів.

Геймплей поєднує ближній і дальній бій, зокрема з гравітаційною зброєю, але значну роль відіграють саме рукопашні сутички. Гравцям доведеться комбінувати удари й постріли, відсікати ворогам кінцівки тощо. Разом з тим The Callisto Protocol змушує не марнувати ресурси без потреби.

Основна сюжетна кампанія займає близько 10 годин, що трохи менше, ніж у Dead Space, де проходження зазвичай триває близько 12 годин. Повне завершення з додатковим контентом може розтягнутися до 15 годин.

The Callisto Protocol, що зазвичай коштує ₴849, стала восьмим тайтлом у святковій роздачі Epic Games Store. Якщо ж врахувати Hogwarts Legacy, яку можна було забрати протягом 11-18 грудня, то це вже дев’ята гра. Попереду ще шість днів акції й нові подарунки.

