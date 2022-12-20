Epic Games виплатить $520 млн за двома антимонопольними позовами в США — щодо збору особистих даних дітей та обману гравців Fortnite

Epic Games погодилася виплатити загалом $520 млн для врегулювання звинувачень у порушенні Закону про захист конфіденційності дітей в Інтернеті (COPPA), а також у застосуванні тактики, спрямованої на те, щоб обманом змусити гравців зробити покупки.

Epic заплатить понад $275 мільйонів (згідно з інформацією Федеральної торгової комісії (FTC), найбільший штраф в її історії) за збір особистої інформації дітей віком до 13 років та ще $245 мільйонів відшкодує клієнтам за маніпуляцію з “темними патернами” (FTC стверджує, що це найбільша компенсація, пов’язана з іграми).

“Темні патерни” — це спеціальні елементи дизайну, які використовуються в програмах, на вебсайтах та іграх, щоб змусити користувача виконати ненавмисну дію (наприклад підписатися на інформаційний бюлетень, натиснути щось, що він не планував натискати або навіть щось купити).

FTC стверджувала, що Epic використовувала таку тактику у Fortnite через заплутану конфігурацію кнопок. Повідомляється, що це призвело до несанкціонованих платежів для споживачів на сотні мільйонів доларів.

“З гравців може бути стягнута плата під час спроби вивести гру з режиму сну, коли гра перебувала у процесі завантаження, або під час натискання кнопки поруч під час спроби просто переглянути елемент”, — зазначило агентство.

Epic також опинилася у списку порушників FTC через нібито стягнення плати з власників рахунків без авторизації та блокування доступу до придбаного вмісту, коли клієнт оскаржував незаконне списання коштів зі своєї кредитної картки.

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У своїй заяві Epic Games наголошує, що йде на угоду, щоб “захистити споживачів і забезпечувати для них незабутній досвід в іграх”.

$245 мільйонів спрямують на компенсації гравцям Fortnite і батькам дітей, які робили небажані або неавторизовані покупки в США. Іншим потенційно постраждалим гравцям FTC радить стежити за оновленнями на сторінці FTC Fortnite.

В рамках запропонованого врегулювання Epic Games також потрібно прийняти деякі стандартні налаштування з високим рівнем конфіденційності для дітей і підлітків. Компанія заявила, що розробила “cabined accounts” — новий тип облікового запису для юних користувачів, в якому такі функції, як чат і покупки в програмі, за замовчуванням відключені. Epic також каже, що за замовчуванням гравці, які вказали, що їм не виповнилося 13 років матимуть закриті облікові записи; також їх попросять надати адресу електронної пошти батьків, перш ніж вони зможуть отримати доступ до таких функцій, як голосові чати.

Раніше цього місяця FTC подала позов, щоб заблокувати придбання Microsoft Activision Blizzard за $69 мільярдів.

Джерело: Techspot