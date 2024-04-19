Новини Кіно 19.04.2024 о 15:53 comment views icon

Фейковий трейлер з Генрі Кавіллом у ролі Бонда зібрав мільйони переглядів — але актор каже, що вже «застарий» для агента 007

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Фейковий трейлер з Генрі Кавіллом у ролі Бонда зібрав мільйони переглядів — але актор каже, що вже «застарий» для агента 007

Цікаво, що Кавілл пробувався на роль Джеймса Бонда у «Казино Рояль» 2006 року, але поступився Денієлу Крейгу.

У мережі опублікували фейковий трейлер нового фільму про Джеймса Бонда (звісно, тут не обійшлось без участі ШІ) — за 5 днів він набрав майже 3 млн переглядів, зацікавивши шанувальників можливою участю Генрі Кавілла у продовженні історії про агента 007 і Марго Роббі у статусі його дівчини.

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Сам Кавілл нещодавно зіграв Гаса Марча-Філліпса у фільмі Гая Річі «Міністерство неджентльменської війни»Фейковий трейлер з Генрі Кавіллом у ролі Бонда зібрав мільйони переглядів — але актор каже, що вже «застарий» для агента 007Фейковий трейлер з Генрі Кавіллом у ролі Бонда зібрав мільйони переглядів — але актор каже, що вже «застарий» для агента 007Раніше з’ясувалося, що фільм знятий за участі російського продюсерського центру яндекс «плюс-студія», з яким Річі вже не вперше співпрацює. — реальної історичної постаті, яка, за чутками, надихнула Яна Флемінга на створення Джеймса Бонда. Сам актор, що цікаво, вже міг постати у ролі агента 007, однак не пройшов кастинг у «Казино Рояль».

В нещодавньому інтерв’ю актора запитали, чи взагалі реальні чутки, що він може зіграти агента у майбутньому, а той відповів:

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«Я поняття не маю. Я володію тією ж інформацією, що й ви. Можливо, я занадто старий для цієї ролі. А можливо й ні — подивимося на плани продюсерів».

Попри те, що у 2016 році на роль Бонда обрали Денієла Крейга, режисер «Казино Рояль» Мартін Кемпбелл високо оцінив прослуховування Кавілла.

«Його акторська гра була приголомшливою. Якби не було Деніела, з Генрі вийшов би чудовий Бонд. Він виглядав прекрасно, був у чудовій фізичній формі… дуже гарний, дуже виточений. У той час він просто виглядав трохи молодим», — сказав Кемпбелл торік в інтерв’ю виданню Express UK.

Джерело: Variety


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