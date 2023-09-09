Фермери проти ЦОД: охоронець Microsoft в Нідерландах ледь не придушив місцевого представника

У Нідерландах фермери, кількість яких скорочується, не надто полюбляють датацентри Microsoft та інших компаній. Місцевий радник (councilor) Ларс Рюйтер з’явився у наполовину завершеному центрі обробки даних Microsoft, який будується в Нідерландах у рамках глобального розширення Microsoft Azure. Очевидно, в емоціях та не з добрими намірами, охоронець об’єкта наблизився до Рюйтера та почав хапати його за горло.

«Ми шкодуємо про взаємодію, яка відбулася за межами кампусу нашого центру обробки даних, очевидно за участю одного із субпідрядників Microsoft», — йдеться в заяві Microsoft з приводу інциденту.

Рюйтер описує власну реакцію так:

«У той момент, коли це сталося, я був настільки сповнений адреналіну, що це навіть змусило мене сміятися. Але коли я повернувся у машину, я почав тремтіти […]. Американський журналіст, який був зі мною, також вважав, що його реакція була сильно перебільшеною. Цей охоронець справді переборщив».

Щодо діяльності Ларса Рюйтера: він є одним з підбурювачів місцевої громади проти будівництва масштабних ЦОД, які почастішали у Нідерландах. Суперечка точиться навколо дозволів на будівництво – деякі мешканці вважають, що Microsoft отримала їх несправедливо.

У чому ж суть конфлікту фермерів та датацентрів? Останнім часом Нідерланди скорочують кількість фермерів у рамках зусиль щодо зменшення викидів азоту – вони у чотири рази перевищують середній показник по Європі. У той самий час кількість ЦОД у країні стрімко зростає: для вимогливих сервісів, таких як хмарний геймінг, важливим є не тільки потужність серверів та наявність сховищ, але й розташування якомога ближче до користувачів. Отже, датацентри ширяться Європою. Це прямо не пов’язане зі зменшенням кількості ферм, але події, що відбуваються паралельно, у тому числі й на колишніх фермерських землях, здаються пов’язаними у свідомості людей.

Джерело: Windows Central